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Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

В Ростовской области похолодает до 11 градусов с 10 ноября

В Ростовской области похолодает до 11 градусов с 10 ноября

8 ноября 2023, 04:54
Фото: 1MI
В Ростовской области в пятницу, 10 ноября, температура воздуха опустится до 11 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В среду, 8 числа, в регионе будет облачная погода, а столбики термометров покажут 15 градусов. А в четверг начнутся дожди и усилится ветер до пяти метров в секунду. Температура будет находиться в пределах 14 градусов.

С пятницы похолодает до 11 градусов, но может выглянуть солнце. В субботу в регионе вернется облачная погода, но температура не изменится.

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В воскресенье, 12 ноября, должно потеплеть до 15 градусов, осадков не ожидается. А в ночь на понедельник пройдут дожди.

Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.

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