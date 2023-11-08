В Ростовской области похолодает до 11 градусов с 10 ноября

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В среду, 8 числа, в регионе будет облачная погода, а столбики термометров покажут 15 градусов. А в четверг начнутся дожди и усилится ветер до пяти метров в секунду. Температура будет находиться в пределах 14 градусов.
С пятницы похолодает до 11 градусов, но может выглянуть солнце. В субботу в регионе вернется облачная погода, но температура не изменится.
В воскресенье, 12 ноября, должно потеплеть до 15 градусов, осадков не ожидается. А в ночь на понедельник пройдут дожди.
Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.