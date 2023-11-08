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Лук с нитратами обнаружили в Ростовской области после сбора урожая

В Ростовской области собрали урожай лука, отравленный нитратами

8 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI

Лук с нитратами обнаружили в Ростовской области после сбора урожая

В Ростовской области при проведении исследований образцов лука обнаружили нитраты, сообщает «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».

В четырех образцах обнаружили превышение содержания нитратов. Это говорит о том, что продукция не соответствует требованиям.

«Образцы были отобраны в ходе выездных обследований в рамках контроля за регламентами применения пестицидов и агрохимикатов на территории региона в период сбора урожая. Всю информацию передали в региональное управление Россельхознадзора для принятия мер», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что с химической точки зрения нитраты являются солями азотной кислоты. Сами они не опасны для человека, но вредны их производные — нитриты, которые могут стать причиной отравления.

Ранее общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой.

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