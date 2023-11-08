В Ростовской области собрали урожай лука, отравленный нитратами

«Образцы были отобраны в ходе выездных обследований в рамках контроля за регламентами применения пестицидов и агрохимикатов на территории региона в период сбора урожая. Всю информацию передали в региональное управление Россельхознадзора для принятия мер», — уточнили в управлении.