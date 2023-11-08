В Ростовской области собрали урожай лука, отравленный нитратами

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В четырех образцах обнаружили превышение содержания нитратов. Это говорит о том, что продукция не соответствует требованиям.
«Образцы были отобраны в ходе выездных обследований в рамках контроля за регламентами применения пестицидов и агрохимикатов на территории региона в период сбора урожая. Всю информацию передали в региональное управление Россельхознадзора для принятия мер», — уточнили в управлении.
Отмечается, что с химической точки зрения нитраты являются солями азотной кислоты. Сами они не опасны для человека, но вредны их производные — нитриты, которые могут стать причиной отравления.
Ранее общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой.