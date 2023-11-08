В Ростовской области в 2023 году резко снизился урожай картофеля

В начале октября Ростовстат представил данные об уборке урожая в Ростовской области осенью 2023 года. По последним данным, донские аграрии убрали с полей 197,9 тысячи тонн картофеля во всех категориях хозяйств, что составляет всего 88,6% от показателей 2022 года.