В Ростовской области в 2023 году резко снизился урожай картофеля

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В начале октября Ростовстат представил данные об уборке урожая в Ростовской области осенью 2023 года. По последним данным, донские аграрии убрали с полей 197,9 тысячи тонн картофеля во всех категориях хозяйств, что составляет всего 88,6% от показателей 2022 года.
Если говорить о сельхозорганизациях, они фактически собрали 65 тысяч тонн, это на 7% ниже прошлогодних показателей.
Причиной таких показателей могла стать высокая урожайность прошлого года, а также снижение цен на картофель, которое снизило выгоду от производства этой продукции.
Ранее в Ростовской области цены на капусту выросли более чем на треть.