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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:27

В Ростовской области в 2023 году снизился урожай картофеля

В Ростовской области в 2023 году резко снизился урожай картофеля

8 ноября 2023, 07:24
Фото: 1MI
В Ростовской области в 2023 году снизился урожай картофеля
В Ростовской области урожай картофеля сократился на 11,4% по отношению к показателям прошлого года, об этом сообщили аналитики Ростовстата.

В начале октября Ростовстат представил данные об уборке урожая в Ростовской области осенью 2023 года. По последним данным, донские аграрии убрали с полей 197,9 тысячи тонн картофеля во всех категориях хозяйств, что составляет всего 88,6% от показателей 2022 года.

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Если говорить о сельхозорганизациях, они фактически собрали 65 тысяч тонн, это на 7% ниже прошлогодних показателей.

Причиной таких показателей могла стать высокая урожайность прошлого года, а также снижение цен на картофель, которое снизило выгоду от производства этой продукции.

Ранее в Ростовской области цены на капусту выросли более чем на треть.

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