Ветеринаров осудили за обман фермеров в Ростовской области на 300 тыс рублей

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Таганрогский городской суд вынес приговор Лидии Захарченко и Владимиру Стародубцеву. Их признали виновными в мошенничестве и хищении денег.
Захарченко работала ведущим ветеринаром в межрайонной станции по борьбе с болезнями животных в Неклиновском районе. Там же исполняющим обязанности начальника территориального отдела работал и Стародубцев. Летом прошлого года они решили подзаработать незаконным способом.
Захарченко и Стародубцев обманывали фермеров и граждан, занимающихся забоем скота, что цены на ветеринарные услуги в станции поднялись. Таким образом, они смогли обмануть пятерых человек и заполучить незаконным путем 300 тысяч рублей, которые потратили на свои нужды.
На суде свою вину злоумышленники полностью признали, а также возместили ущерб потерпевшим.
Захарченко дали наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Стародубцев также получил условные 3,5 года.
Ранее Россельхознадзор выявил нарушения на 80% птицефабрик Ростовской области.