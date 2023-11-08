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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:50

В Ростовской области сотрудников ветеринарной службы осудили за мошенничество

Ветеринаров осудили за обман фермеров в Ростовской области на 300 тыс рублей

8 ноября 2023, 12:48
Фото: pxhere.com
В Ростовской области сотрудников ветеринарной службы осудили за мошенничество
В Ростовской области сотрудников ветеринарной службы осудили за мошенничество, сообщила пресс-служба судов региона.

Таганрогский городской суд вынес приговор Лидии Захарченко и Владимиру Стародубцеву. Их признали виновными в мошенничестве и хищении денег.

Захарченко работала ведущим ветеринаром в межрайонной станции по борьбе с болезнями животных в Неклиновском районе. Там же исполняющим обязанности начальника территориального отдела работал и Стародубцев. Летом прошлого года они решили подзаработать незаконным способом.

Захарченко и Стародубцев обманывали фермеров и граждан, занимающихся забоем скота, что цены на ветеринарные услуги в станции поднялись. Таким образом, они смогли обмануть пятерых человек и заполучить незаконным путем 300 тысяч рублей, которые потратили на свои нужды.

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На суде свою вину злоумышленники полностью признали, а также возместили ущерб потерпевшим.

Захарченко дали наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Стародубцев также получил условные 3,5 года.

Ранее Россельхознадзор выявил нарушения на 80% птицефабрик Ростовской области.

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