Ветеринаров осудили за обман фермеров в Ростовской области на 300 тыс рублей

Захарченко и Стародубцев обманывали фермеров и граждан, занимающихся забоем скота, что цены на ветеринарные услуги в станции поднялись. Таким образом, они смогли обмануть пятерых человек и заполучить незаконным путем 300 тысяч рублей, которые потратили на свои нужды.