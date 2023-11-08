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Губернатор Голубев прокомментировал грохот в Ростове-на-Дону 8 ноября

«Военные отработали»: губернатор Ростовской области назвал причины грохота

8 ноября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Губернатор Голубев прокомментировал грохот в Ростове-на-Дону 8 ноября

Губернатор Голубев прокомментировал грохот в Ростове-на-Дону 8 ноября

Днем в среду, 8 ноября, военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, что жители региона днем начали делиться друг с другом информацией о грохоте и следах в небе. После этого глава региона опубликовал пост в соцсетях.

«Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших ВС в первую очередь интересно нашим недругам. Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ», — уточнил губернатор.

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Он попросил не публиковать фотографии и видео на эту тему. За это он пригрозил пользователям блокировкой.

Ранее политолог Амбросимов рассказал, когда прекратятся атаки Киева на Ростовскую область.

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