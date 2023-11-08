«Военные отработали»: губернатор Ростовской области назвал причины грохота

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Напомним, что жители региона днем начали делиться друг с другом информацией о грохоте и следах в небе. После этого глава региона опубликовал пост в соцсетях.
«Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших ВС в первую очередь интересно нашим недругам. Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ», — уточнил губернатор.
Он попросил не публиковать фотографии и видео на эту тему. За это он пригрозил пользователям блокировкой.
Ранее политолог Амбросимов рассказал, когда прекратятся атаки Киева на Ростовскую область.