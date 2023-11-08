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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Компанию «КЭСК» обвинили в загрязнении реки Темерник в Ростове

Вонючие сточные воды сливают в реку Темерник в Ростове

8 ноября 2023, 13:36
Фото: 1MI
Компанию «КЭСК» обвинили в загрязнении реки Темерник в Ростове

Компанию «КЭСК» обвинили в загрязнении реки Темерник в Ростове

В Ростове-на-Дону из выпуска компании «КЭСК» сбрасывали недостаточно очищенные сточные воды с запахом в реку Темерник, сообщили в Минприроды региона.

По информации министерства, запах характерен для хозяйственно-бытовых сточных вод. Кроме того, на поверхности реки оказалась пена.

Проверку провели после размещенной в Интернете информации о загрязнении реки. Других источников сброса неочищенных сточных вод не выявили.

Эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове
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«Всю полученную информацию передали в управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер», — сказано в сообщении.

Ранее эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке. Дело в том, что обследование 18 километров реки Темерник показало существенные превышения загрязняющих веществ.

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