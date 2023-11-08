Вонючие сточные воды сливают в реку Темерник в Ростове

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По информации министерства, запах характерен для хозяйственно-бытовых сточных вод. Кроме того, на поверхности реки оказалась пена.
Проверку провели после размещенной в Интернете информации о загрязнении реки. Других источников сброса неочищенных сточных вод не выявили.
«Всю полученную информацию передали в управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер», — сказано в сообщении.
Ранее эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке. Дело в том, что обследование 18 километров реки Темерник показало существенные превышения загрязняющих веществ.