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Posted 8 ноября 2023, 08:01

Published 8 ноября 2023, 08:01

Modified 8 ноября 2023, 11:02

Updated 8 ноября 2023, 11:02

«Вот такая пенная вечеринка»: ростовчане заявили о сливе сточных вод в Темерник

8 ноября 2023, 08:01

В Ростове река Темерник покрылась густой белой пеной

В Ростове на реке Темерник заметили густую белую пену, видео поделились местные Telegram-каналы.

В среду, 8 ноября, Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео от жительницы СНТ «Импульс», которая стала свидетелем необычного явления. Женщина сняла на видео белую густую и пышную пену, покрывшую воду реки Темерник на выходе из местного коллектора.

Пена вышла за пределы русла реки, заполняя пространство вокруг.

«Вот такая у нас пенная вечеринка получилась», — прокомментировала увиденное ростовчанка, добавив, что считает причиной появления пены — слив сточных вод. Информация об этом пока не нашла официального подтверждения.

Видео: Видео: Don Mash. Midjourney.

По словам авторов канала, совсем недавно Росприроднадзор направил краснодарской компании КЭСК иск с требованиями на 440 миллионов рублей за загрязнение реки Темерник. Сейчас Don_Mash заявляет, что компания не знает о причинах появления пены, а ситуацию возьмут на контроль экологи.

Ранее эколог посоветовал ужесточить контроль за загрязнением рек в Ростовской области.

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