«Вот такая пенная вечеринка»: ростовчане заявили о сливе сточных вод в Темерник

По словам авторов канала, совсем недавно Росприроднадзор направил краснодарской компании КЭСК иск с требованиями на 440 миллионов рублей за загрязнение реки Темерник. Сейчас Don_Mash заявляет, что компания не знает о причинах появления пены, а ситуацию возьмут на контроль экологи.