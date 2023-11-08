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«Вот такая пенная вечеринка»: ростовчане заявили о сливе сточных вод в Темерник

«Вот такая пенная вечеринка»: ростовчане заявили о сливе сточных вод в Темерник

8 ноября 2023, 08:01
Фото: pxhere.com
«Вот такая пенная вечеринка»: ростовчане заявили о сливе сточных вод в Темерник

В Ростове река Темерник покрылась густой белой пеной

В Ростове на реке Темерник заметили густую белую пену, видео поделились местные Telegram-каналы.

В среду, 8 ноября, Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео от жительницы СНТ «Импульс», которая стала свидетелем необычного явления. Женщина сняла на видео белую густую и пышную пену, покрывшую воду реки Темерник на выходе из местного коллектора.

Пена вышла за пределы русла реки, заполняя пространство вокруг.

«Вот такая у нас пенная вечеринка получилась», — прокомментировала увиденное ростовчанка, добавив, что считает причиной появления пены — слив сточных вод. Информация об этом пока не нашла официального подтверждения.

Видео: Видео: Don Mash / Midjourney

По словам авторов канала, совсем недавно краснодарскую компанию КЭСК оштрафовали за слив сточных вод в Темерник. За это компания получила иск с требованиями на 440 миллионов рублей. Сейчас Don_Mash заявляет, что компания не знает о причинах появления пены, а ситуацию возьмут на контроль экологи.

Ранее эколог посоветовал ужесточить контроль за загрязнением рек в Ростовской области.

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