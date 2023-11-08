«Вот такая пенная вечеринка»: ростовчане заявили о сливе сточных вод в Темерник

По словам авторов канала, совсем недавно краснодарскую компанию КЭСК оштрафовали за слив сточных вод в Темерник. За это компания получила иск с требованиями на 440 миллионов рублей. Сейчас Don_Mash заявляет, что компания не знает о причинах появления пены, а ситуацию возьмут на контроль экологи.