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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Жителей Ростовской области могут заблокировать у губернатора и оставить без картошки

Жителей Ростовской области могут заблокировать у губернатора и оставить без картошки

8 ноября 2023, 15:21
Фото: Midjourney
Жителей Ростовской области могут заблокировать у губернатора и оставить без картошки
В Ростове задержали жителя Чечни, напавшего на администратора компьютерного клуба, тем временем губернатор пригрозил блокировками в своем Telegram-канале, а в Ростовстате констатировали неурожай картофеля в регионе.

Губернаторский бан

Сегодня днем в Ростовской области в очередной раз сработала система ПВО. Жители региона вновь услышали грохот, а затем в небе появились инверсионные следы. Уничтожение воздушных целей военными подтвердил позже и губернатор Василий Голубев.

Ранее посты губернатора о работе ПВО активно комментировали местные жители. Некоторые прикрепляли фото с инверсионными следами.

Голубев пригрозил, что начнет блокировать подписчиков, публикующих фото и видео работы ПВО. Губернатор полагает, что эта информация поможет ВСУ в координации свои атак по территории Ростовской области.

«Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ! Не выкладывайте фото и видео на эту тему! Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи — блокироваться», — заключил губернатор.

Донской губернатор Голубев пригрозил подписчикам блокировками в своем Telegram-канале
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Неурожай картофеля

В Ростовстате сообщили, что в Ростовской области на 11,4% сократился урожай картофеля. По последним данным, аграрии убрали с полей 197,9 тысячи тонн картофеля во всех категориях хозяйств, что составляет всего 88,6% от показателей 2022 года.

Если говорить о сельхозорганизациях, они фактически собрали 65 тысяч тонн, это на 7% ниже прошлогодних показателей.

Причиной снижения урожая, вероятно, является снижение цен на картофель. Аграриям стало не выгодно производить его в больших количествах.

В Ростовской области в 2023 году резко снизился урожай картофеля
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Задержание дебошира

В Ростове полиция задержала мужчину, жестоко избившего администратора компьютерного клуба на Северном. Инцидент произошел несколько дней назад и произвел большой общественный резонанс.

Напомним, несколько агрессивно настроенных молодых людей пришли в заведение, кидали джойстики и веси себя вызывающе. Администратор попросил их удалиться, однако в ответ получил оскорбления. Один из участников компании даже кинулся на него с кулаками. Вскоре компания все-таки ушла, а администратор отправился в полицию.

Через несколько дней в заведении снова пришел один из молодых людей и потребовал забрать заявление из полиции. Администратор сделать это отказался, за что был жестоко избит.

Полиция выяснила, что нападавшим оказался 21-летний житель Чечни. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Дебоширу грозит до трех лет лишения свободы.

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