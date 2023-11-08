Жителей Ростовской области могут заблокировать у губернатора и оставить без картошки

Напомним, несколько агрессивно настроенных молодых людей пришли в заведение, кидали джойстики и веси себя вызывающе. Администратор попросил их удалиться, однако в ответ получил оскорбления. Один из участников компании даже кинулся на него с кулаками. Вскоре компания все-таки ушла, а администратор отправился в полицию.