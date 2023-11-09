400 сахалинцев получат медпомощь в комфортных условиях с новым фельдшерским пунктом

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Третий с начала текущего года фельдшерский пункт открыли в Макаровском районе. Ранее в 2023 году аналогичные объекты построили в Сосновке и Лесогорском. Теперь современный медицинский корпус готов принять 400 пациентов в селе Восточном — медпункт стал заменой врачебному кабинету, оборудованному в сельской школе. Для сельских жителей построили отдельное здание, которое оборудовали по современным стандартам оказания помощи.
Первой благоустроенный фельдшерский пункт оценила медик Татьяна Димова. Женщина приехала на Сахалин из Хабаровского края 11 лет назад, и сразу трудоустроилась в селе Восточном. Новый ФП благодаря инициативе фельдшера теперь украшен многочисленными комнатными растениями, которые Татьяна вырастила сама.
«Прикипела к Сахалину, решила остаться навсегда. В селе знакома со всеми жителями, стараюсь создать для них теплую атмосферу. Сейчас о нас позаботились — построили новый фельдшерский пункт. Здесь есть все для работы и для того, чтобы заботиться о пациентах», рассказала Татьяна Димова.
Открытие медпункта стало значимым событием в жизни села: интерес к нему проявляют не только заболевшие сахалинцы. Совсем скоро для старшеклассников школы Восточного проведут экскурсию в новом здании: профориентационная работа помогает выпускникам Макаровского района определиться с будущей профессией. Ежегодно ребята поступают на обучение по целевым договорам в медицинские вузы и колледжи.
Программа модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который реализуют по инициативе президента РФ Владимира Путина, в Сахалинской области за несколько лет воплотилась почти в двух десятках новых медицинских объектов. С 2021 по 2022 годы современные фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории появились в 14 селах. В этом году открыли уже три новых фельдшерских пункта, включая и объект в селе Восточном — теперь местные жители получат медицинскую помощь в более комфортных условиях, чем раньше.
«Появление современного фельдшерского пункта — это забота о жителях села. Пациентам в новом здании будет удобно, для медработников имеется все необходимое для оказания помощи. Кроме того, Восточное расположено на центральной автомагистрали острова. Медицинская помощь может понадобиться любому участнику автодорожного движения», — поделилась замминистра здравоохранения Сахалинской области Ирина Салахутдинова.
Еще один ФП до конца 2023 года появится в селе Молодежном. Развитие сети фельдшерских пунктов — часть обеспечения населения островного региона доступной и высококачественной медицинской помощью. Эта работа находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко.