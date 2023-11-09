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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

"Ашан" просит поставщиков совместными усилиями сдержать рост цен на продукты

«Ашан» требует поставщиков заморозить цены в Ростовской области до конца года

9 ноября 2023, 08:27
Фото: 1MI
"Ашан" просит поставщиков совместными усилиями сдержать рост цен на продукты
«Ашан» просит поставщиков совместными усилиями сдержать рост цен на продукты в Ростовской области и других регионах в преддверии Нового года, пишет «Ъ».

Российская структура французской сети «Ашан» обратилась к своим поставщикам с просьбой не повышать цены до конца 2023 года. Сеть призвала их к сотрудничеству, чтобы избежать значительной инфляции к Новому году. В случае настойчивых попыток повысить цены «Ашан» обещает обратиться к регуляторам.

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Эксперты считают, что таким образом сеть хочет защититься от возможных претензий в свой адрес. Этого же мнения придерживаются и сами поставщики. Они полагают, что это попытка переложить на них все риски нестабильности.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области подорожают блюда из KFC.

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