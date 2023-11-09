«Ашан» требует поставщиков заморозить цены в Ростовской области до конца года

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Российская структура французской сети «Ашан» обратилась к своим поставщикам с просьбой не повышать цены до конца 2023 года. Сеть призвала их к сотрудничеству, чтобы избежать значительной инфляции к Новому году. В случае настойчивых попыток повысить цены «Ашан» обещает обратиться к регуляторам.
Эксперты считают, что таким образом сеть хочет защититься от возможных претензий в свой адрес. Этого же мнения придерживаются и сами поставщики. Они полагают, что это попытка переложить на них все риски нестабильности.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области подорожают блюда из KFC.