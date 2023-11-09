«Атомайз» и Росбанк запустили первые в РФ гибридные цифровые права на золото

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:36
Вкладчик покупает «цифровое золото» на 2% выгоднее по отношению к текущей рыночной стоимости, по цене, определяемой по формуле GLDRUB_TOM -2% на основе индикатора Московской биржи. После погашения инвестор получает денежные средства в объеме, соответствующем полной текущей стоимости золота (GLDRUB_TOM), или слиток из банковского хранилища. То есть он получает возможность не просто участвовать в динамике изменений цены на золото, но и стать обладателем 2%-ной премии к стоимости базового актива, пишут «Новые известия».
До погашения золото физически хранится в банке-эмитенте ПАО «Росбанк», гарантирующем расчеты и выкупающем золото при условии погашения в деньгах.
По словам Екатерины Фроловичевой, генерального директора платформы «Атомайз», вклады в золото с использованием ГЦП позволяют быть владельцем слитка в комфортной цифровой форме и гибко распоряжаться своим имуществом в соответствии с условиями рыночной конъюнктуры. Дополнительным уникальным преимуществом данного инструмента является выгодный спред.
Росбанк приобретает золотые слитки для этого выпуска авансом в объеме их полной стоимости. Производитель (недропользователь) осуществляет поставки в соответствии с согласованным графиком, упрощая таким образом для себя процесс сбыта золота. Росбанк осуществляет управление кредитным риском в процессе авансирования недропользователя, а процентная ставка, которая заложена в авансовый платеж, дает банку-эмитенту возможность осуществить продажу слитков инвесторам со скидкой.
Это продукт win-win, одинаково интересный как золотодобывающим предприятиям, так и банку-эмитенту и вкладчикам.
Первый выпуск, на основе которого платформа «Атомайз» и Росбанк запланировали запуск массового партнерского продукта для розничных инвесторов, сделали адресным.
Findustrial Consulting Group стала партнером по структурированию пилотного выпуска и подготовке эмиссионной документации.
Ключевым инвестором «Атомайза» выступает Группа «Интеррос».