«Атомайз» и Росбанк запустили первые в РФ гибридные цифровые права на золото

Вкладчик покупает «цифровое золото» на 2% выгоднее по отношению к текущей рыночной стоимости, по цене, определяемой по формуле GLDRUB_TOM -2% на основе индикатора Московской биржи. После погашения инвестор получает денежные средства в объеме, соответствующем полной текущей стоимости золота (GLDRUB_TOM), или слиток из банковского хранилища. То есть он получает возможность не просто участвовать в динамике изменений цены на золото, но и стать обладателем 2%-ной премии к стоимости базового актива, пишут «Новые известия».