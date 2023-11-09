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«Атомайз» и Росбанк запустили первые в РФ гибридные цифровые права на золото

«Атомайз» и Росбанк запустили первые в РФ гибридные цифровые права на золото

9 ноября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз», входящая в группу «Интеррос», при участии Росбанка запустила первые в Российской Федерации гибридные цифровые права на золото. При их погашении доступны к получению как денежные средства, так и реальный слиток золота.

Вкладчик покупает «цифровое золото» на 2% выгоднее по отношению к текущей рыночной стоимости, по цене, определяемой по формуле GLDRUB_TOM -2% на основе индикатора Московской биржи. После погашения инвестор получает денежные средства в объеме, соответствующем полной текущей стоимости золота (GLDRUB_TOM), или слиток из банковского хранилища. То есть он получает возможность не просто участвовать в динамике изменений цены на золото, но и стать обладателем 2%-ной премии к стоимости базового актива, пишут «Новые известия».

До погашения золото физически хранится в банке-эмитенте ПАО «Росбанк», гарантирующем расчеты и выкупающем золото при условии погашения в деньгах.

По словам Екатерины Фроловичевой, генерального директора платформы «Атомайз», вклады в золото с использованием ГЦП позволяют быть владельцем слитка в комфортной цифровой форме и гибко распоряжаться своим имуществом в соответствии с условиями рыночной конъюнктуры. Дополнительным уникальным преимуществом данного инструмента является выгодный спред.

Росбанк приобретает золотые слитки для этого выпуска авансом в объеме их полной стоимости. Производитель (недропользователь) осуществляет поставки в соответствии с согласованным графиком, упрощая таким образом для себя процесс сбыта золота. Росбанк осуществляет управление кредитным риском в процессе авансирования недропользователя, а процентная ставка, которая заложена в авансовый платеж, дает банку-эмитенту возможность осуществить продажу слитков инвесторам со скидкой.

Это продукт win-win, одинаково интересный как золотодобывающим предприятиям, так и банку-эмитенту и вкладчикам.

Первый выпуск, на основе которого платформа «Атомайз» и Росбанк запланировали запуск массового партнерского продукта для розничных инвесторов, сделали адресным.

Findustrial Consulting Group стала партнером по структурированию пилотного выпуска и подготовке эмиссионной документации.

Ключевым инвестором «Атомайза» выступает Группа «Интеррос».

#Экономика
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