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Сергей Павлович

Боец Павлович из Ростовской области сразится с англичанином на турнире UFC

9 ноября 2023, 10:59
Фото: Telegram-канал Сергея Павловича
Сергей Павлович
Боец UFC Сергей Павлович из Орловского Ростовской области поборется за звание чемпиона с англичанином Томом Аспиналлом, бой состоится в это воскресенье.

31-летний боец UFC из поселка Орловский в Ростовской области в воскресенье сразится за звание чемпиона в тяжелом весе. Противником дончанина станет англичанин Том Аспиналл.

Павлович и Аспиналл встретятся на поединке в Нью-Йорке. Спортсмены договаривались о бое дважды, и оба раза поединки срывались.

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У Павловича за спиной 17 побед в 18 поединках. На счету 30-летнего Аспиналла 13 побед и три поражения.

Напомним, ранее Павлович победил американца Кёртиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Орловский район#RostovGazeta#Орловский
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