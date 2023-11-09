Боец Павлович из Ростовской области сразится с англичанином на турнире UFC

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
31-летний боец UFC из поселка Орловский в Ростовской области в воскресенье сразится за звание чемпиона в тяжелом весе. Противником дончанина станет англичанин Том Аспиналл.
Павлович и Аспиналл встретятся на поединке в Нью-Йорке. Спортсмены договаривались о бое дважды, и оба раза поединки срывались.
У Павловича за спиной 17 побед в 18 поединках. На счету 30-летнего Аспиналла 13 побед и три поражения.
Напомним, ранее Павлович победил американца Кёртиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222.