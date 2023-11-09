Деревья в Ростове и Таганроге массово погибают из-за грибка

«Его немедленно надо лечить. Мы постоянно говорим об этом, но сами мы сделать ничего не можем. У нас нет допуска к нему. Это зона особо охраняемой природной территории. На любые действия, которые мы должны совершить, мы должны получить документ», — говорит эко-активист из Таганрога Дмитрий Беспалов.