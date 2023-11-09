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Ботанический сад в Ростове

Деревья в Ростове и Таганроге массово погибают из-за грибка

9 ноября 2023, 08:03
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Ботанический сад в Ростове

Экологи предупредили о массовом заражении грибком деревьев в Ростове и Таганроге

Из-за частых ливней и жары в Ростовской области стали болеть деревья, заявил руководитель экспертно-консультационного центра Ботанического сада ЮФУ Антон Папков.

В Ростове деревья подверглись опасному грибковому заболеванию растений — «мученистой росе». Эколог Антон Папков заявил, что причина этому — частые ливни и жара. Эти условия являются идеальной средой для развития и распространения опасного грибка. Эксперт предупредил, что большое количество деревьев уже сейчас погибает.

«У нас очень большой вал обращений в ботанический сад по падению деревьев на машины, причинение материального ущерба и так далее», — рассказал Папков «Дон ТР».

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С такой же ситуацией столкнулись и экологи в Таганроге. Там болеют деревья в роще «Дубки», в том числе знаменитый 200-летний дуб. Его ствол начал разлагаться, а потому впервые дуб не дал плодов.

«Его немедленно надо лечить. Мы постоянно говорим об этом, но сами мы сделать ничего не можем. У нас нет допуска к нему. Это зона особо охраняемой природной территории. На любые действия, которые мы должны совершить, мы должны получить документ», — говорит эко-активист из Таганрога Дмитрий Беспалов.

Ранее ростовчан возмутила вырубка рощи у старого аэропорта.

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