Деревья в Ростове и Таганроге массово погибают из-за грибка

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Ростове деревья подверглись опасному грибковому заболеванию растений — «мученистой росе». Эколог Антон Папков заявил, что причина этому — частые ливни и жара. Эти условия являются идеальной средой для развития и распространения опасного грибка. Эксперт предупредил, что большое количество деревьев уже сейчас погибает.
«У нас очень большой вал обращений в ботанический сад по падению деревьев на машины, причинение материального ущерба и так далее», — рассказал Папков «Дон ТР».
С такой же ситуацией столкнулись и экологи в Таганроге. Там болеют деревья в роще «Дубки», в том числе знаменитый 200-летний дуб. Его ствол начал разлагаться, а потому впервые дуб не дал плодов.
«Его немедленно надо лечить. Мы постоянно говорим об этом, но сами мы сделать ничего не можем. У нас нет допуска к нему. Это зона особо охраняемой природной территории. На любые действия, которые мы должны совершить, мы должны получить документ», — говорит эко-активист из Таганрога Дмитрий Беспалов.
Ранее ростовчан возмутила вырубка рощи у старого аэропорта.