rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Дом Парамоновых полыхает в Ростове-на-Дону утром 9 ноября

Дом Парамоновых полыхает в Ростове-на-Дону утром 9 ноября

9 ноября 2023, 05:30
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону на улице Социалистической, 128 загорелось старинное здание, сообщили в региональном УМЧС.

В 07.43 мск вспыхнуло четырехэтажное бесхозное здание на площади 600 квадратных метров. В данный момент объявлен второй ранг сложности.

«К ликвидации пожара привлекли 61 человека, они используют 20 единиц техники», — уточнили в управлении. Информации о пострадавших пока не поступало.

Пожар на Социлистической в Ростове потушили
Узнать подробнее

Ростовчане рассказали, что от здания поднимаются черные клубы дыма в небо. Согласно открытым данным, по этому адресу расположен Дом Парамоновых, которому около 120 лет.

Ранее в Ростове горело старинное здание на улице Темерницкой.

Читайте также:
Пожар на Социлистической в Ростове потушилиВ центре Ростова из пожара на Темерницкой спасли двух женщин 7 ноябряПожарные тушат пиццерию Искра, где мог начаться пожар на Темерницкой в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#Ликвидация пожара#УМЧС#Происшествия
Подпишитесь
Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
Сегодня, 06:31
Эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области
Сегодня, 07:05
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
Сегодня, 06:50
Носить маску: в поликлинике Ростова рассказали, как не заболеть гонконгским гриппом
Сегодня, 06:26
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
Сегодня, 06:50
Мог возглавить Ростов: что известно о задержанном главе Кагальницкого района
Вчера, 18:02