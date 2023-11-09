Дом Парамоновых полыхает в Ростове-на-Дону утром 9 ноября

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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В 07.43 мск вспыхнуло четырехэтажное бесхозное здание на площади 600 квадратных метров. В данный момент объявлен второй ранг сложности.
«К ликвидации пожара привлекли 61 человека, они используют 20 единиц техники», — уточнили в управлении. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ростовчане рассказали, что от здания поднимаются черные клубы дыма в небо. Согласно открытым данным, по этому адресу расположен Дом Парамоновых, которому около 120 лет.
Ранее в Ростове горело старинное здание на улице Темерницкой.