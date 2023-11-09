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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Донской Минздрав рассказал об ограничениях из-за коронавируса

Донской Минздрав рассказал об ограничениях из-за коронавируса

9 ноября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Донской Минздрав рассказал об ограничениях из-за коронавируса
В Ростовской области пока не требуется вводить ограничения, связанные с коронавирусом, сообщили в региональном Минздраве.

В министерстве рассказали «РБК Ростов», что показатели смертности и заболеваемости снизились в девять раз за год. Поэтому эпидситуация не требует ограничительных мер в регионе.

«В данный момент ситуация, связанная с распространением COVID-19, контролируемая и управляемая. В октябре среднесуточный показатель заболеваемости составил 0,9 случая на 100 тысяч населения», — отметили в министерстве.

Ростовский врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса
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Отмечается, что регион готов к оказанию помощи в случае роста заболеваемости.

Ранее ростовский врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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