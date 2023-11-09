Донской Минздрав рассказал об ограничениях из-за коронавируса

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В министерстве рассказали «РБК Ростов», что показатели смертности и заболеваемости снизились в девять раз за год. Поэтому эпидситуация не требует ограничительных мер в регионе.
«В данный момент ситуация, связанная с распространением COVID-19, контролируемая и управляемая. В октябре среднесуточный показатель заболеваемости составил 0,9 случая на 100 тысяч населения», — отметили в министерстве.
Отмечается, что регион готов к оказанию помощи в случае роста заболеваемости.
Ранее ростовский врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.