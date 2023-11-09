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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:08

Движение парализовано в Ростове-на-Дону из-за мощного ливня 9 ноября

Движение парализовано в Ростове-на-Дону из-за мощного ливня 9 ноября

9 ноября 2023, 05:04
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону из-за сильного ливня утром в четверг, 9 ноября, образовались сильные заторы на дорогах, говорится в онлайн-картах.

Утром начались очень интенсивные осадки, из-за которых горожане, которые не взяли с собой зонты, пытаются найти, где укрыться. Кроме того, сильно ограничена видимость для водителей из-за осадков.

Пробкам присвоили семь баллов из 10 возможных. Сейчас сильно затруднен проезд на улицах Дранко, Шеболдаева, Ларина, проспектах Михаила Нагибина и Октября.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
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Также транспортные проблемы есть в центральной части города — на улицах Красноармейской, Варфоломеева, Большой Садовой, Текучева.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Ветер#Ливень#Непогода#Деревья#Дороги#Осадки#Улицы#Водители#Заторы
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