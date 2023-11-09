Движение парализовано в Ростове-на-Дону из-за мощного ливня 9 ноября

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Утром начались очень интенсивные осадки, из-за которых горожане, которые не взяли с собой зонты, пытаются найти, где укрыться. Кроме того, сильно ограничена видимость для водителей из-за осадков.
Пробкам присвоили семь баллов из 10 возможных. Сейчас сильно затруднен проезд на улицах Дранко, Шеболдаева, Ларина, проспектах Михаила Нагибина и Октября.
Также транспортные проблемы есть в центральной части города — на улицах Красноармейской, Варфоломеева, Большой Садовой, Текучева.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал на эту тему читайте по ссылке.