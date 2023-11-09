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Движение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара 9 ноября

Движение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара 9 ноября

9 ноября 2023, 05:59
Фото: 1MI
Движение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара 9 ноября
В Ростове-на-Дону в районе улицы Социалистической ограничили движение транспорта, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, проезд закрыт от Кировского до Чехова из-за пожара. Он попросил учитывать это и выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что сейчас горит Дом Парамоновых, построенный в 1900-м году, который признали аварийным. Огонь успел охватить 600 квадратных метров площади.

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В данный момент задействованы восемь автоцистерн и два расчета спасателей. Объявлен второй ранг сложности.

Движение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара 9 ноябряДвижение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара 9 ноября
Движение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара 9 ноября
Фото: УМЧС

Ранее горожане заметили, что из окна на последнем этаже вылез мужчина, пытаясь спастись. По информации регионального УМЧС, медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого в Ростове-на-Дону горело другое старинное здание на улице Темерницкой.

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