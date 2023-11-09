Движение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара 9 ноября

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
По его словам, проезд закрыт от Кировского до Чехова из-за пожара. Он попросил учитывать это и выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, что сейчас горит Дом Парамоновых, построенный в 1900-м году, который признали аварийным. Огонь успел охватить 600 квадратных метров площади.
В данный момент задействованы восемь автоцистерн и два расчета спасателей. Объявлен второй ранг сложности.
Ранее горожане заметили, что из окна на последнем этаже вылез мужчина, пытаясь спастись. По информации регионального УМЧС, медицинская помощь ему не потребовалась.
До этого в Ростове-на-Дону горело другое старинное здание на улице Темерницкой.