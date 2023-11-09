Двух бывших сотрудников ГИБДД осудили за нападение на жителя Ростовской области

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По информации «Московского комсомольца», в декабре 2022 года правоохранители приехали к нарушителю в Каменске-Шахтинском. Они попросили его подписать документы, но он отказался.
«Мужчина отказался ставить подпись на освидетельствовании, на что имел право. Тогда полицейские силой его задержали и распылили в лицо из газового баллончика», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после этого в отношении пострадавшего составили протокол о неповиновении. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело, а фигурантов посадили под домашний арест.
Издание пишет, что теперь обвиняемым назначили три года колонии.
Ранее в Ростове задержали жителя Чечни, проломившего череп сотруднику компьютерного клуба.