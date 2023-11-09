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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Двух бывших сотрудников ГИБДД осудили за нападение на жителя Ростовской области

Двух бывших сотрудников ГИБДД осудили за нападение на жителя Ростовской области

9 ноября 2023, 12:15
Фото: Midjourney
Двух бывших сотрудников ГИБДД осудили за нападение на жителя Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор двум бывшим сотрудникам ДПС по делу о превышении полномочий, сообщают СМИ.

По информации «Московского комсомольца», в декабре 2022 года правоохранители приехали к нарушителю в Каменске-Шахтинском. Они попросили его подписать документы, но он отказался.

«Мужчина отказался ставить подпись на освидетельствовании, на что имел право. Тогда полицейские силой его задержали и распылили в лицо из газового баллончика», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что после этого в отношении пострадавшего составили протокол о неповиновении. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело, а фигурантов посадили под домашний арест.

Издание пишет, что теперь обвиняемым назначили три года колонии.

Ранее в Ростове задержали жителя Чечни, проломившего череп сотруднику компьютерного клуба.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#ДПС#ГИБДД#Уголовное дело#Насилие#Превышение полномочий#Происшествия
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