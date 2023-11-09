Эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области

«Дело в том, что принципиального интереса в Кагальницком районе быть не может. Здесь не строятся заводы на миллиарды рублей. В таких местечковых районах коррупция всегда была и будет. Подозреваю, что все завязано на сельскохозяйственном производстве», — отмечает Евгений Михайлов.