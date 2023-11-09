Эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Напомним, что по информации в СМИ, главу Кагальницкого района задержали по подозрению в получении взятки. На работе и дома у него прошли обыски.
Политолог подчеркивает, что из Кагальницкого и Целинского районов Ростовской области к нему поступало много жалоб на коррупцию.
«Дело в том, что принципиального интереса в Кагальницком районе быть не может. Здесь не строятся заводы на миллиарды рублей. В таких местечковых районах коррупция всегда была и будет. Подозреваю, что все завязано на сельскохозяйственном производстве», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер подчеркивает, что пока ничего не слышно про отдаленные территории Дона. Например, Зимовниковский или Ремонтненский район. По словам политолога, так происходит потому, что туда еще не добрались. «Чистки» пока идут вблизи от Ростова.
Эксперт уверен, что на внимании силовиков к Кагальницкому району в Ростовской области все не закончится. Спикер разъясняет, что силовикам поставлена четкая задача. Следующим под прицел внимания, по мнению эксперта, вероятно, попадет Целинский район.
«Думаю, что в ближайшей перспективе мы услышим также про Цимлянск и Сальск», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько зарабатывал глава Кагальницкого района.