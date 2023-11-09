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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой

Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой

9 ноября 2023, 14:06
Фото: 1MI
Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой

Главу Кагальницкого района Сидорова арестовали до 7 января за взятку сантехникой

В Ростовской области арестовали на два месяца главу администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Сидорова подозревают в получении взятки сантехническим оборудованием, общая стоимость которого составила 176 тысяч рублей. Говорится, что деньги передал бизнесмен за общее покровительство.

Какие именно оборудование получил глава района, не раскрывается.

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По данному факту возбудили уголовное дело и теперь суд избрал меру пресечения. Фигуранта заключили под стражу на два месяца — до 7 января 2024 года.

Ранее RostovGazeta писала, что Сидорова задержали сегодня прямо на рабочем месте, так как его заподозрили во взяточничестве. Кагальницкий район он возглавил в январе прошлого года по решению местного Собрания депутатов. В 2021 году Сидоров боролся за место главы администрации Ростова, но его обошел Алексей Логвиненко.

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