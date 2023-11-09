Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Сидорова подозревают в получении взятки сантехническим оборудованием, общая стоимость которого составила 176 тысяч рублей. Говорится, что деньги передал бизнесмен за общее покровительство.
Какие именно оборудование получил глава района, не раскрывается.
По данному факту возбудили уголовное дело и теперь суд избрал меру пресечения. Фигуранта заключили под стражу на два месяца — до 7 января 2024 года.
Ранее RostovGazeta писала, что Сидорова задержали сегодня прямо на рабочем месте, так как его заподозрили во взяточничестве. Кагальницкий район он возглавил в январе прошлого года по решению местного Собрания депутатов. В 2021 году Сидоров боролся за место главы администрации Ростова, но его обошел Алексей Логвиненко.