Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой

Ранее RostovGazeta писала, что Сидорова задержали сегодня прямо на рабочем месте, так как его заподозрили во взяточничестве. Кагальницкий район он возглавил в январе прошлого года по решению местного Собрания депутатов. В 2021 году Сидоров боролся за место главы администрации Ростова, но его обошел Алексей Логвиненко.