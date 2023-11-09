Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В четверг, 9 ноября, портал «Матч!» со ссылкой на контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (далее КДК РФС) объявил, что главному тренеру ФК «Ростов» Валерию Карпину придется выплатить 30 тысяч рублей из-за нарушений, допущенных во время матча 14-го тура чемпионата России с «Оренбургом».
По словам главы КДК Артура Григорьянца, «Ростов» и «Оренбург» сыграли 6 ноября, однако матч закончился со счетом 1:1. В комитете рассмотрели факты выхода тренеров за пределы технической зоны. И главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия, и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин были оштрафованы, им придется заплатить по 30 тысяч рублей.
«На такую же сумму оштрафованы Рашид Рахимов („Рубин“) и Виктор Ганчаренко („Урал“)», — добавил Артур Григорьянц.
Ранее ФК «Ростов» удалось победить в матче с «Уралом» и продолжить сражаться за Кубок России.