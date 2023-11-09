Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей

По словам главы КДК Артура Григорьянца, «Ростов» и «Оренбург» сыграли 6 ноября, однако матч закончился со счетом 1:1. В комитете рассмотрели факты выхода тренеров за пределы технической зоны. И главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия, и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин были оштрафованы, им придется заплатить по 30 тысяч рублей.