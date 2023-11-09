rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей

Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей

9 ноября 2023, 14:04
Фото: Midjourney
Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин может получить штраф за нарушение во время матча с «Оренбургом», об этом сообщили на портале «Матч!».

В четверг, 9 ноября, портал «Матч!» со ссылкой на контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (далее КДК РФС) объявил, что главному тренеру ФК «Ростов» Валерию Карпину придется выплатить 30 тысяч рублей из-за нарушений, допущенных во время матча 14-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

ФК «Ростов» смог победить «Урал» и не вылететь из Кубка России
Узнать подробнее

По словам главы КДК Артура Григорьянца, «Ростов» и «Оренбург» сыграли 6 ноября, однако матч закончился со счетом 1:1. В комитете рассмотрели факты выхода тренеров за пределы технической зоны. И главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия, и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин были оштрафованы, им придется заплатить по 30 тысяч рублей.

«На такую же сумму оштрафованы Рашид Рахимов („Рубин“) и Виктор Ганчаренко („Урал“)», — добавил Артур Григорьянц.

Ранее ФК «Ростов» удалось победить в матче с «Уралом» и продолжить сражаться за Кубок России.

Читайте также:
«Дотерпели, допахали»: Карпин рассказал о победе «Ростова» над «Локомотивом»ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0ФК «Ростов» разгромил «Ахмат» со счетом 3: 0 на домашней арене
#Общество#Спорт#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Футбол#Штраф#Валерий Карпин#Последние новости Ростова на сегодня#Нарушение#Чемпионат России#Матч#Оренбург#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами
Сегодня, 15:45
В Батайске цены на проезд в автобусах станут выше, чем в Ростове
Сегодня, 15:45
Масштабная волна коронавируса грозит Ростовской области осенью
Сегодня, 13:02
Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки
Сегодня, 14:18
Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой
Сегодня, 14:06
По QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова
Сегодня, 14:00