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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Главу администрации Мартыновского района осудили из-за гибели ребенка на «заброшке»

Главу администрации в Ростовской области осудили из-за гибели ребенка на «заброшке»

9 ноября 2023, 14:03
Фото: 1MI
Главу администрации Мартыновского района осудили из-за гибели ребенка на «заброшке»

Донской чиновник получил 2 года условно из-за гибели ребенка на «заброшке»

В Ростовской области огласили приговор по делу главы Мартыновского района, которого подозревали в халатности из-за гибели детей в заброшенном здании, подробности рассказали в Следственном управлении СК РФ региона.

Следователи и суд установили, что подозреваемый, находившийся при исполнении своих должностных обязанностей, не закрыл доступ жителей к заброшенному недострою на улице Ковалева в Большой Мартыновке.

В результате отсутствия ограничений на объекте оказались двое несовершеннолетних, в какой-то момент плита здания частично обрушилась и придавила подростков. В результате ЧС 14-летний мальчик получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, а травмы его 13-летнего приятеля оценили как тяжкий вред здоровью.

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В ходе расследования уголовного дела глава администрации Мартыновского района полностью признал свою вину.

В итоге суд вынес приговор и признал чиновника виновным в халатности, присудив ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом занимать определенные должности в течение двух лет.

Ранее в Ростове погиб каменщик, который сорвался с четвертого этажа здания.

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