Главу администрации в Ростовской области осудили из-за гибели ребенка на «заброшке»

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Следователи и суд установили, что подозреваемый, находившийся при исполнении своих должностных обязанностей, не закрыл доступ жителей к заброшенному недострою на улице Ковалева в Большой Мартыновке.
В результате отсутствия ограничений на объекте оказались двое несовершеннолетних, в какой-то момент плита здания частично обрушилась и придавила подростков. В результате ЧС 14-летний мальчик получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, а травмы его 13-летнего приятеля оценили как тяжкий вред здоровью.
В ходе расследования уголовного дела глава администрации Мартыновского района полностью признал свою вину.
В итоге суд вынес приговор и признал чиновника виновным в халатности, присудив ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом занимать определенные должности в течение двух лет.
Ранее в Ростове погиб каменщик, который сорвался с четвертого этажа здания.