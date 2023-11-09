Государство не может платить долги алиментщиков: мнение юриста

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Государство может взять на себя обязанность платить алименты на ребенка, если приставы не могут взыскать с должника долги уже более полугода. По мнению юриста Ольги Чучумаевой, такое решение может привести к увеличению случаев уклонения от выплат и созданию новых схем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Вместо того, чтобы наказывать должников, они будут расхолаживаться и станут еще более безответственными. Ольга Чучумаева также отметила, что возможность списать долги уже привела к тому, что недобросовестные должники избавляются от имущества и создают видимость неплатежеспособности. Кроме того, частичная выплата алиментов государством может иметь двойное значение. С одной стороны, это помощь для матерей, но с другой — это может привести к уклонению от выплат и созданию искусственной «тяжелой жизненной ситуации» должниками.
Часто неполучение алиментов матерью является результатом недоработки приставов. Примерами служат продажа имущества или переписка на других лиц и обналичивание денежных средств. Проблема в том, что приставам не хватает ресурсов, опыта и практики для выявления таких схем, а их низкая заработная плата не привлекает профессионалов.