Государство не может платить долги алиментщиков: мнение юриста

Вместо того, чтобы наказывать должников, они будут расхолаживаться и станут еще более безответственными. Ольга Чучумаева также отметила, что возможность списать долги уже привела к тому, что недобросовестные должники избавляются от имущества и создают видимость неплатежеспособности. Кроме того, частичная выплата алиментов государством может иметь двойное значение. С одной стороны, это помощь для матерей, но с другой — это может привести к уклонению от выплат и созданию искусственной «тяжелой жизненной ситуации» должниками.