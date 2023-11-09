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В Ростове осудят руководителя, по вине которого погиб каменщик на городской стройке

Каменщик без снаряжения погиб, сорвавшись с 4 этажа в Ростове

9 ноября 2023, 10:17
Фото: pxhere.com
В Ростове осудят руководителя, по вине которого погиб каменщик на городской стройке

Предпринимателя в Ростове осудят за гибель сотрудника, сорвавшегося с 4 этажа

В Ростове осудят руководителя, по вине которого погиб каменщик на городской стройке, сообщила пресс-служба судов региона.

В Ростове суд рассмотрит дело в отношении индивидуального предпринимателя Александра Кратова. Его обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ.

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Кратов заключил договор подряда и трудоустроил к себе каменщиком мужчину, который не обладал необходимой квалификацией и не прошел подготовку к работе. Предприниматель халатно отнесся и к обеспечению безопасности сотрудника — у него не было необходимых средств защиты от падения.

В результате 26 февраля этого года каменщик сорвался с деревянного стона на четвертом этаже и упал на бетонную плиту. Несмотря на усилия врачей, мужчина через несколько дней скончался.

Ранее из-за халатности электрик погиб от удара током в Ростовской области.

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