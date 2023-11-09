Каменщик без снаряжения погиб, сорвавшись с 4 этажа в Ростове

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Ростове суд рассмотрит дело в отношении индивидуального предпринимателя Александра Кратова. Его обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ.
Кратов заключил договор подряда и трудоустроил к себе каменщиком мужчину, который не обладал необходимой квалификацией и не прошел подготовку к работе. Предприниматель халатно отнесся и к обеспечению безопасности сотрудника — у него не было необходимых средств защиты от падения.
В результате 26 февраля этого года каменщик сорвался с деревянного стона на четвертом этаже и упал на бетонную плиту. Несмотря на усилия врачей, мужчина через несколько дней скончался.
Ранее из-за халатности электрик погиб от удара током в Ростовской области.