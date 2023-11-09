Каменщик без снаряжения погиб, сорвавшись с 4 этажа в Ростове

Кратов заключил договор подряда и трудоустроил к себе каменщиком мужчину, который не обладал необходимой квалификацией и не прошел подготовку к работе. Предприниматель халатно отнесся и к обеспечению безопасности сотрудника — у него не было необходимых средств защиты от падения.