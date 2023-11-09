Косметика, алкоголь и долги: за что судился бизнес Ростовской области в октябре

Пташенчук пытался получить вернуть товар и получить за него возврат средств, однако не преуспел, а потому обратился в суд, чтобы ему компенсировали стоимость приобретенной вещи 12,6 тысячи рублей, а также ущерб и моральный вред на общую сумму 30 тысяч рублей.