Косметика, алкоголь и долги: за что судился бизнес Ростовской области в октябре

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
В октябре в арбитражном суде Ростовской области рассмотрели спор «АТП №5» с донским Министерство финансов. Согласно документам дела, перевозчик пытался взыскать у Минфина 70 миллионов рублей за услуги пассажироперевозок.
Предметом спора якобы стали убытки, которое автотранспортное предприятие понесли в 2020 году в виде выпадающих доходов, возникших из-за перевозки льготных категорий граждан.
В рамках судебного заседания в качестве третьего лица привлекли Министерство труда Ростовской области, позднее ответчик представил суду отзыв на иск, в котором выступил против удовлетворения требований истца. По словам Минфина, все расходы на пассажироперевозки ростовчан на автобусах по маршрутам №21, 47, 45 и 77 возместили в соответствии с условиями договора.
«Суд установил, что суммы полученного компанией в 2020 году возмещения расходов соответствуют методике расчета возмещения», — сказано в сообщении. В результате рассмотрения дела истцу отказали в удовлетворении исковых требований.
Еще одним значимым судебным делом стал иск жителя Ростовской области к владелице компании Wildberries.
Согласно материалам из картотеки Арбитражного суда Ростовской области, причиной иска Юрия Пташенчука стала неудачная покупка — мужчине пришел товар ненадлежащего качества.
Это настолько возмутило дончанина, что он обратился в суд с иском против самой состоятельной женщины России Татьяны Бакальчук, потребовав у основательницы Wildberries 42,6 тысячи рублей.
Пташенчук пытался получить вернуть товар и получить за него возврат средств, однако не преуспел, а потому обратился в суд, чтобы ему компенсировали стоимость приобретенной вещи 12,6 тысячи рублей, а также ущерб и моральный вред на общую сумму 30 тысяч рублей.
Пока иск дончанина отказались принимать к рассмотрению, поскольку истец не доказал, что направил копию иска и материалы ответчику.
Кроме того, если обе стороны не подтвердят статус ИП — дело перейдет на рассмотрение в суд общей юрисдикции.
В октябре на портале Арбитражного суда Ростовской области появилось сообщение о том, что голландская компания-производитель напитка Aperol обратилась в суд ради того, чтобы установить запрет на продажу алкоголя собственной марки на территории региона.
Компания Davide Campari-Milano N.V. потребовала у дистрибьютора ООО «Мастер-Трейд» прекратить ввоз и продажу напитков под брендом Aperol и Aperol Spritz. Кроме того, компания требует вернуть напитки, которые уже ввезли в Ростовскую область.
Однако дистрибьютор не признал исковые требования производителя. Судебное заседание состоялось 30 октября, подробности процесса уточняются.
В октябре в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилось уведомление о введении процедуры банкротства в отношении ростовской грузовой морской компании «Аврора-Шиппинг».
Решение о процедуре наблюдения вынес Арбитражный суд Ростовской области, в который обратилось ООО «Мидель-Судостроитель». Компания потребовала от ответчика более 1,9 миллиона рублей долга, а также оплату госпошлины и пени. Следующее заседание по делу грузовой компании состоится уже в марте 2024 года после завершения процедуры наблюдения.
Сервис «СПАРК-Interfax» уточняет, что «Аврора-Шиппинг» вышла на рынок в 2019 году. Ее руководителем выступает Александр Борец, а бенефициаром числится Сергей Сараев. По итогам прошлого года чистая прибыль предприятия достигла отметки 17 миллионов рублей.
Предположительно, предметом спора компании с «Мидель-Судостроитель» могли стать долги, накопившиеся за техническое обслуживание и ремонт судов, на которых специализируется истец. Информация уточняется.
Экс-совладельцу донской «Амилко» выплатят 27,1 миллиона рублей за выход из бизнеса.
Судебный спор между бизнесменом Евгением Гладышевым и ООО «Амилко» начался еще в 2020 году, когда донской предприниматель потребовал выплатить ему более 30 миллионов рублей за его долю в уставном капитале завода по производству патоки и крахмала.
Однако компания предложила бывшему совладельцу альтернативу — принять имущество на общую сумму 17,6 миллиона рублей.
Это не устроило предпринимателя, и уже в октябре дончанин направил иск с увеличенной до 36 миллионов рублей суммой требований. Гладышев объяснил пересчет суммы выходом из общества.
В итоге требования решили удовлетворить частично — выплатить Гладышеву действительную стоимость доли в уставном капитале, проценты за использование его средств, а также судебные расходы. В общей сложности, Евгений Гладышев смог выручить за свою долю в «Амилко» 27,1 миллиона рублей.
Последним судом в октябре стал спор бизнесмена Артема Вереева и «Торгового комплекса „Горизонт“» в Ростове-на-Дону.
Согласно материалам в картотеке арбитражных дел, Вереев арендовал торговые площади в ТЦ еще в 2016 году для размещения магазина косметики NYX Professional и недавно должен был предоставить арендодателю полис гражданской ответственности, однако не выполнил условия договора.
ТЦ «Горизонт» потребовал от арендатора 350 тысяч рублей штрафа за нарушение сроков предоставления полиса, еще 285 тысяч рублей — за нарушение норм пожарной безопасности. В суде рассмотрели и другие нарушения ответчика.
В конечном итоге суд встал на сторону истца и определил удовлетворить требования, но лишь частично. Верееву присудили выплатить 10 тысяч рублей штрафа, 872 рубля пени и 289 рублей за оплату госпошлины.
«В остальной части иска отказали», — сказано в сообщении.