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Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Косметика, алкоголь и долги: за что судился бизнес Ростовской области в октябре

Косметика, алкоголь и долги: за что судился бизнес Ростовской области в октябре

9 ноября 2023, 08:17
Фото: Midjourney
Косметика, алкоголь и долги: за что судился бизнес Ростовской области в октябре
В Ростовской области в октябре донские компании обращались в суд из-за многомиллионных долгов, сорвавшегося шопинга и санкций, подробности интересных судебных заседаний рассказали в RostovGazeta.
Сюжет
Санкции

Споры о проезде

В октябре в арбитражном суде Ростовской области рассмотрели спор «АТП №5» с донским Министерство финансов. Согласно документам дела, перевозчик пытался взыскать у Минфина 70 миллионов рублей за услуги пассажироперевозок.

Предметом спора якобы стали убытки, которое автотранспортное предприятие понесли в 2020 году в виде выпадающих доходов, возникших из-за перевозки льготных категорий граждан.

По словам Минфина, все расходы на пассажироперевозки возместили в соответствии с условиями договораПо словам Минфина, все расходы на пассажироперевозки возместили в соответствии с условиями договора
По словам Минфина, все расходы на пассажироперевозки возместили в соответствии с условиями договора
Фото: 1MI

В рамках судебного заседания в качестве третьего лица привлекли Министерство труда Ростовской области, позднее ответчик представил суду отзыв на иск, в котором выступил против удовлетворения требований истца. По словам Минфина, все расходы на пассажироперевозки ростовчан на автобусах по маршрутам №21, 47, 45 и 77 возместили в соответствии с условиями договора.

«Суд установил, что суммы полученного компанией в 2020 году возмещения расходов соответствуют методике расчета возмещения», — сказано в сообщении. В результате рассмотрения дела истцу отказали в удовлетворении исковых требований.

Неудавшийся шопинг

Еще одним значимым судебным делом стал иск жителя Ростовской области к владелице компании Wildberries.

Согласно материалам из картотеки Арбитражного суда Ростовской области, причиной иска Юрия Пташенчука стала неудачная покупка — мужчине пришел товар ненадлежащего качества.

Это настолько возмутило дончанина, что он обратился в суд с иском против самой состоятельной женщины России Татьяны Бакальчук, потребовав у основательницы Wildberries 42,6 тысячи рублей.

Фото: rostovgazeta.ru

Пташенчук пытался получить вернуть товар и получить за него возврат средств, однако не преуспел, а потому обратился в суд, чтобы ему компенсировали стоимость приобретенной вещи 12,6 тысячи рублей, а также ущерб и моральный вред на общую сумму 30 тысяч рублей.

Пока иск дончанина отказались принимать к рассмотрению, поскольку истец не доказал, что направил копию иска и материалы ответчику.

Кроме того, если обе стороны не подтвердят статус ИП — дело перейдет на рассмотрение в суд общей юрисдикции.

Выпьем по бокальчику

В октябре на портале Арбитражного суда Ростовской области появилось сообщение о том, что голландская компания-производитель напитка Aperol обратилась в суд ради того, чтобы установить запрет на продажу алкоголя собственной марки на территории региона.

Фото: 1MI

Компания Davide Campari-Milano N.V. потребовала у дистрибьютора ООО «Мастер-Трейд» прекратить ввоз и продажу напитков под брендом Aperol и Aperol Spritz. Кроме того, компания требует вернуть напитки, которые уже ввезли в Ростовскую область.

Однако дистрибьютор не признал исковые требования производителя. Судебное заседание состоялось 30 октября, подробности процесса уточняются.

Долговые обязательства

В октябре в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилось уведомление о введении процедуры банкротства в отношении ростовской грузовой морской компании «Аврора-Шиппинг».

Решение о процедуре наблюдения вынес Арбитражный суд Ростовской области, в который обратилось ООО «Мидель-Судостроитель». Компания потребовала от ответчика более 1,9 миллиона рублей долга, а также оплату госпошлины и пени. Следующее заседание по делу грузовой компании состоится уже в марте 2024 года после завершения процедуры наблюдения.

Сервис «СПАРК-Interfax» уточняет, что «Аврора-Шиппинг» вышла на рынок в 2019 году. Ее руководителем выступает Александр Борец, а бенефициаром числится Сергей Сараев. По итогам прошлого года чистая прибыль предприятия достигла отметки 17 миллионов рублей.

Предположительно, предметом спора компании с «Мидель-Судостроитель» могли стать долги, накопившиеся за техническое обслуживание и ремонт судов, на которых специализируется истец. Информация уточняется.

Откуп за выход из бизнеса

Экс-совладельцу донской «Амилко» выплатят 27,1 миллиона рублей за выход из бизнеса.

Судебный спор между бизнесменом Евгением Гладышевым и ООО «Амилко» начался еще в 2020 году, когда донской предприниматель потребовал выплатить ему более 30 миллионов рублей за его долю в уставном капитале завода по производству патоки и крахмала.

Однако компания предложила бывшему совладельцу альтернативу — принять имущество на общую сумму 17,6 миллиона рублей.

Фото: 1MI

Это не устроило предпринимателя, и уже в октябре дончанин направил иск с увеличенной до 36 миллионов рублей суммой требований. Гладышев объяснил пересчет суммы выходом из общества.

В итоге требования решили удовлетворить частично — выплатить Гладышеву действительную стоимость доли в уставном капитале, проценты за использование его средств, а также судебные расходы. В общей сложности, Евгений Гладышев смог выручить за свою долю в «Амилко» 27,1 миллиона рублей.

Мажем кожу

Последним судом в октябре стал спор бизнесмена Артема Вереева и «Торгового комплекса „Горизонт“» в Ростове-на-Дону.

Согласно материалам в картотеке арбитражных дел, Вереев арендовал торговые площади в ТЦ еще в 2016 году для размещения магазина косметики NYX Professional и недавно должен был предоставить арендодателю полис гражданской ответственности, однако не выполнил условия договора.

ТЦ «Горизонт» в Ростове хочет получить 400 тыс рублей за сорванные переговоры
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ТЦ «Горизонт» потребовал от арендатора 350 тысяч рублей штрафа за нарушение сроков предоставления полиса, еще 285 тысяч рублей — за нарушение норм пожарной безопасности. В суде рассмотрели и другие нарушения ответчика.

В конечном итоге суд встал на сторону истца и определил удовлетворить требования, но лишь частично. Верееву присудили выплатить 10 тысяч рублей штрафа, 872 рубля пени и 289 рублей за оплату госпошлины.

«В остальной части иска отказали», — сказано в сообщении.

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