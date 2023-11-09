Крыша старинного Дома Парамоновых обрушилась в Ростове из-за пожара

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Утром в четверг, 9 ноября, загорелись третий и четвертый этажи Дома Парамоновых, в результате чего обрушилась кровля здания. Пламя успело охватить 600 квадратных метров площади, после чего пожар удалось локализовать.
Во время возгорания никто не пострадал, а к ликвидации огня привлекли более 60 специалистов. Всего они задействовали 20 единиц техники.
Добавим, что в районе пожара перекрыли движение для автомобилей. По информации УМЧС, в 10.22 ликвидировали открытое горение.