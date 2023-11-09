rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Ликвидировано открытие горение в 4-этажном здании в центре Ростова-на-Дону

Крыша старинного Дома Парамоновых обрушилась в Ростове из-за пожара

9 ноября 2023, 07:43
Фото: 1MI
Ликвидировано открытие горение в 4-этажном здании в центре Ростова-на-Дону

Ликвидировано открытие горение в 4-этажном здании в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать открытое горение в старинном доме на улице Социалистической, сообщили в региональном УМЧС.

Утром в четверг, 9 ноября, загорелись третий и четвертый этажи Дома Парамоновых, в результате чего обрушилась кровля здания. Пламя успело охватить 600 квадратных метров площади, после чего пожар удалось локализовать.

Во время возгорания никто не пострадал, а к ликвидации огня привлекли более 60 специалистов. Всего они задействовали 20 единиц техники.

Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
Узнать подробнее

Добавим, что в районе пожара перекрыли движение для автомобилей. По информации УМЧС, в 10.22 ликвидировали открытое горение.

Ликвидировано открытие горение в 4-этажном здании в центре Ростова-на-ДонуЛиквидировано открытие горение в 4-этажном здании в центре Ростова-на-Дону
Ликвидировано открытие горение в 4-этажном здании в центре Ростова-на-Дону
Фото: УМЧС

Ранее в Сеть попало видео страшного пожара в старинном Доме Парамоновых в Ростове.

Читайте также:
Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этажеВ Сеть попало видео страшного пожара в старинном Доме Парамоновых в РостовеДвижение перекрыли на Социалистической в Ростове из-за пожара 9 ноября
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Техника#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Ликвидация пожара#Перекрытие движения#Специалисты
Подпишитесь
Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
Сегодня, 06:31
Эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области
Сегодня, 07:05
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
Сегодня, 06:50
Носить маску: в поликлинике Ростова рассказали, как не заболеть гонконгским гриппом
Сегодня, 06:26
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
Сегодня, 06:50
Мог возглавить Ростов: что известно о задержанном главе Кагальницкого района
Вчера, 18:02