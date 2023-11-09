Масштабная волна коронавируса грозит Ростовской области осенью

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
«Ведомости» со ссылкой на слова Поповой пишут, что первая волна была в сентябре, а новая является более высокой. Сейчас в России в неделю регистрируют около 35 тысяч случаев, что в два раза больше, чем месяц назад.
Отмечается, что треть заболевших приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье. Попова считает, что это новая волна, которая начнет распространяться по всей стране.
«Преобладающим вариантом все еще остается „омикрон“. При отсутствии значимых для популяции рисков осложнений — госпитализации и смерти, в этом сезоне не нужна вакцинация», — пишет издание со ссылкой на слова Поповой.
Она добавила, что нужно делать прививки от гриппа, так как его стали чаще выявлять. Прививочная кампания завершится в конце ноября.