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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Новая волна коронавируса грозит Ростовской области осенью

Масштабная волна коронавируса грозит Ростовской области осенью

9 ноября 2023, 13:02
Фото: Midjourney
Новая волна коронавируса грозит Ростовской области осенью
В России, в том числе Ростовской области, ожидается новая волна коронавируса в осенний период, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ведомости» со ссылкой на слова Поповой пишут, что первая волна была в сентябре, а новая является более высокой. Сейчас в России в неделю регистрируют около 35 тысяч случаев, что в два раза больше, чем месяц назад.

Отмечается, что треть заболевших приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье. Попова считает, что это новая волна, которая начнет распространяться по всей стране.

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«Преобладающим вариантом все еще остается „омикрон“. При отсутствии значимых для популяции рисков осложнений — госпитализации и смерти, в этом сезоне не нужна вакцинация», — пишет издание со ссылкой на слова Поповой.

Она добавила, что нужно делать прививки от гриппа, так как его стали чаще выявлять. Прививочная кампания завершится в конце ноября.

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