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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки в Краснодар

Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки

9 ноября 2023, 14:18
Фото: Midjourney
Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки в Краснодар
В Краснодаре умерла 35-летняя ростовчанка, которая приняла коронавирус за сезонную простуду, об этом рассказало издание «59.ru».

В четверг, 8 ноября, стало известно, что в Краснодаре в местной больнице 1 ноября умерла 35-летняя уроженка Перми, которая последние несколько лет проживала в Ростовской области с мужем и двумя детьми.

Сама погибшая работала в сфере торговли, занимала пост управляющей магазином Bershka и старшего кассира, а также помогала мужу-ростовчанину развивать бизнес в сфере развлечений: супружеская пара зарабатывала на батутах и продаже сладкой ваты.

Сестра женщины рассказала изданию «59.ru», что ее сестра уже несколько месяцев находилась в Краснодаре. Ростовчанка отправилась в командировку и сняла квартиру, однако в сентябре приболела и, не заподозрив ничего серьезного, занялась самолечением.

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«6 октября ее неожиданно увезли в реанимацию с коронавирусом. Я звонила туда каждый день, хотела лететь, но мне говорили: „Пока нет смысла“», — рассказала сестра погибшей ростовчанки изданию, добавив, что ей удалось навестить родственницу только после того, как ее перевели в палату интенсивной терапии. Однако после визита ослабшей женщине стало еще хуже, ее температура подскочила до +41 градуса, и пациентку перевели в реанимацию с лихорадкой. 1 ноября сердце женщины не выдержало, она скончалась.

По предварительной информации, погибшую собираются похоронить в Перми, на транспортировку тела и организацию похорон пришлось потратить около 80 тысяч рублей.

«Старшая хотела еще помочь племянникам, которые остались в Ростове с бабушкой и папой, но боится, что на всё денег собрать не удастся», — рассказали в издании.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о вспышке коронавируса.

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