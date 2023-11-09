Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки

«6 октября ее неожиданно увезли в реанимацию с коронавирусом. Я звонила туда каждый день, хотела лететь, но мне говорили: „Пока нет смысла“», — рассказала сестра погибшей ростовчанки изданию, добавив, что ей удалось навестить родственницу только после того, как ее перевели в палату интенсивной терапии. Однако после визита ослабшей женщине стало еще хуже, ее температура подскочила до +41 градуса, и пациентку перевели в реанимацию с лихорадкой. 1 ноября сердце женщины не выдержало, она скончалась.