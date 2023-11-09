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Published Сегодня, 14:37

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Мощные магнитные бури будут регулярно: ростовчанам дали прогнозы на два года

Мощные магнитные бури будут регулярно: ростовчанам дали прогнозы на два года

9 ноября 2023, 14:37
Фото: 1MI
Мощные магнитные бури будут регулярно: ростовчанам дали прогнозы на два года

Ростов-на-Дону накроет мощная магнитная буря до конца 2023 года

В России, в том числе Ростовской области, есть большая вероятность появления новой магнитной бури в 2023 году, сообщил представитель Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев.

Он рассказал News.ру, что из-за высокого уровня активности подобные события будут повторяться регулярно. По его словам, это может продолжаться в течение двух лет.

«Вероятность повторения до Нового года довольно большая. Дело в том, что активность Солнца снижаться не будет», — объяснил эксперт.

В Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях
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Он добавил, что прогнозировать бури сильно заранее не получится. В последний раз сильная магнитная буря на планете началась 5 ноября, ей присвоили три балла из пяти возможных.

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях.

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