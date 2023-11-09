Мощные магнитные бури будут регулярно: ростовчанам дали прогнозы на два года

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Он рассказал News.ру, что из-за высокого уровня активности подобные события будут повторяться регулярно. По его словам, это может продолжаться в течение двух лет.
«Вероятность повторения до Нового года довольно большая. Дело в том, что активность Солнца снижаться не будет», — объяснил эксперт.
Он добавил, что прогнозировать бури сильно заранее не получится. В последний раз сильная магнитная буря на планете началась 5 ноября, ей присвоили три балла из пяти возможных.
Ранее стало известно, что в Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях.