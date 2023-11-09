rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

На защиту населения Ростовской области от ЧС выделят 3,9 миллиарда рублей

На защиту населения Ростовской области от ЧС выделят 3,9 миллиарда рублей

9 ноября 2023, 17:44
Фото: 1MI
На защиту населения Ростовской области от ЧС выделят 3,9 миллиарда рублей
В Ростовской области на реализацию госпрограммы по защите населения от ЧС выделят более 3,9 миллиарда рублей, информация об этом появилась на портале донского правительства.

В четверг, 9 ноября, власти Ростовской области опубликовали информацию о внесении изменений в постановление правительства о реализации госпрограммы«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

В документе сказано, что по результатам наблюдений с 2015 по 2022 годы в Ростовской области возникает от восьми до 19 ЧС ежегодно, а потому регион подвержен угрозам возникновения ЧС природного, техногенного характера и даже биологической опасности.

Так в Ростовской области только за 2020 год от ЧС пострадало почти 650 жителей региона, однако после этого показатели стали постепенно снижаться.

В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами
Узнать подробнее

При этом острой проблемой остается высокая пожароопасность, из-за которой в Ростовской области ежегодно вспыхивают более 13 тысяч пожаров, а также недостаточное оснащение пожарных частей современной техникой и оборудованием и недостаточный охват системой оповещения населения.

Теперь власти планируют повысить уровень пожарной безопасности населения с помощью противопожарных прикрытий и модернизировать региональную систему оповещения населения.

Бюджет на реализацию программы на 2024–2030 годы составит более 3,94 миллиарда рублей.

Ранее в Ростове пожарные несколько часов тушили крупный пожар в исторической части города.

Читайте также:
В Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных буряхВласти Ростова пообещали не сносить исторический дом на Шаумяна в зоне ЧСВ режим повышенной готовности переведены экстренные службы Ростова после атаки БПЛА
#Общество#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Бюджет#ЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Пожарная безопасность#Происшествия#Оповещение населения
Подпишитесь
В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами
Сегодня, 15:45
В Батайске цены на проезд в автобусах станут выше, чем в Ростове
Сегодня, 15:45
Масштабная волна коронавируса грозит Ростовской области осенью
Сегодня, 13:02
Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки
Сегодня, 14:18
Глава Кагальницкого района проведет Новый год в СИЗО за взятку сантехникой
Сегодня, 14:06
По QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова
Сегодня, 14:00