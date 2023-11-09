На защиту населения Ростовской области от ЧС выделят 3,9 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:46
В четверг, 9 ноября, власти Ростовской области опубликовали информацию о внесении изменений в постановление правительства о реализации госпрограммы«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
В документе сказано, что по результатам наблюдений с 2015 по 2022 годы в Ростовской области возникает от восьми до 19 ЧС ежегодно, а потому регион подвержен угрозам возникновения ЧС природного, техногенного характера и даже биологической опасности.
Так в Ростовской области только за 2020 год от ЧС пострадало почти 650 жителей региона, однако после этого показатели стали постепенно снижаться.
При этом острой проблемой остается высокая пожароопасность, из-за которой в Ростовской области ежегодно вспыхивают более 13 тысяч пожаров, а также недостаточное оснащение пожарных частей современной техникой и оборудованием и недостаточный охват системой оповещения населения.
Теперь власти планируют повысить уровень пожарной безопасности населения с помощью противопожарных прикрытий и модернизировать региональную систему оповещения населения.
Бюджет на реализацию программы на 2024–2030 годы составит более 3,94 миллиарда рублей.
Ранее в Ростове пожарные несколько часов тушили крупный пожар в исторической части города.