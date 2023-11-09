rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Движение трамвая №10 парализовано в Ростове из-за затопленных путей

«Нам не отдали деньги»: трамваи перестали ходить в Ростове из-за потопа

9 ноября 2023, 08:07
Фото: 1MI

Движение трамвая №10 парализовано в Ростове из-за затопленных путей

В Ростове-на-Дону трамвай №10 прекратил движение из-за подтопленных рельсов, сообщили пассажиры в соцсетях.

Они рассказали, что утром в четверг, 9 ноября, они на трамвае доехали до парка имени Собино, после чего всех высадили. А причиной назвали затопленные рельсы.

Фото: Ростов-Папа - ТГ

Горожан больше возмутило то, что деньги за проезд им никто не вернул. А оставшуюся часть пути им пришлось преодолевать пешком по затопленной улице.

Центр Ростова затопило из-за порыва водопровода
Узнать подробнее

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Но местные жители рассказали, что из-за сильного ливня с утра подтопило несколько дорог в городе, в том числе на улице Малиновского.

С расширенным материалом на тему подтоплений можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Центр Ростова затопило из-за порыва водопроводаСтаницу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октябряКипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Соцсети#Проезд#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Рельсы#Ростов#Улица Малиновского#Трамваи#Подтопления
Подпишитесь
Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
Сегодня, 06:31
Эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области
Сегодня, 07:05
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
Сегодня, 06:50
Носить маску: в поликлинике Ростова рассказали, как не заболеть гонконгским гриппом
Сегодня, 06:26
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
Сегодня, 06:50
Мог возглавить Ростов: что известно о задержанном главе Кагальницкого района
Вчера, 18:02