«Нам не отдали деньги»: трамваи перестали ходить в Ростове из-за потопа

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Они рассказали, что утром в четверг, 9 ноября, они на трамвае доехали до парка имени Собино, после чего всех высадили. А причиной назвали затопленные рельсы.
Горожан больше возмутило то, что деньги за проезд им никто не вернул. А оставшуюся часть пути им пришлось преодолевать пешком по затопленной улице.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Но местные жители рассказали, что из-за сильного ливня с утра подтопило несколько дорог в городе, в том числе на улице Малиновского.
С расширенным материалом на тему подтоплений можно ознакомиться по ссылке.