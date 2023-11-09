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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Ростове из-за сильного ливня топит дорогу на улице Малиновског

Не перекрывают: улицу Малиновского в Ростове затапливает огромными потоками воды

9 ноября 2023, 06:47
Фото: Midjourney
В Ростове из-за сильного ливня топит дорогу на улице Малиновског

Улицу Малиновского в Ростове затапливает из-за мощного ливня

В Ростове из-за сильного ливня топит дорогу на улице Малиновского, сообщают в социальных сетях горожане.

Утро 9 ноября в Ростове началось с мощного ливня и сильных порывов ветра. Из-за плохо работающей ливневой канализации улицы в городе начало топить. Особенно сложная ситуация традиционно сложилась на улице Малиновского. Сейчас дорога там, скорее, напоминает быструю реку, а машины передвигаются с трудом.

В Ростове из-за сильного ливня топит дорогу на улице Малиновског
Видео: Telegram-канал "Ростов главный"

Как правило, во время потопов улицу Малиновского власти Ростова перекрывают. Однако пока что чиновники эту меру не задействовали.

Тем временем жители Ростова сообщают о подтоплении других улиц, например, Извилистой, Таганрогской и Московской.

Напомним, из-за ливня в Ростове повысились цены на такси.

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