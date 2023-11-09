Не перекрывают: улицу Малиновского в Ростове затапливает огромными потоками воды

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Утро 9 ноября в Ростове началось с мощного ливня и сильных порывов ветра. Из-за плохо работающей ливневой канализации улицы в городе начало топить. Особенно сложная ситуация традиционно сложилась на улице Малиновского. Сейчас дорога там, скорее, напоминает быструю реку, а машины передвигаются с трудом.
Как правило, во время потопов улицу Малиновского власти Ростова перекрывают. Однако пока что чиновники эту меру не задействовали.
Тем временем жители Ростова сообщают о подтоплении других улиц, например, Извилистой, Таганрогской и Московской.
Напомним, из-за ливня в Ростове повысились цены на такси.