Не перекрывают: улицу Малиновского в Ростове затапливает огромными потоками воды

Утро 9 ноября в Ростове началось с мощного ливня и сильных порывов ветра. Из-за плохо работающей ливневой канализации улицы в городе начало топить. Особенно сложная ситуация традиционно сложилась на улице Малиновского. Сейчас дорога там, скорее, напоминает быструю реку, а машины передвигаются с трудом.