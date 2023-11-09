Носить маску: в поликлинике Ростова рассказали, как не заболеть гонконгским гриппом

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Напомним, что случаи заражения гонконгским гриппом зафиксированы уже в нескольких регионах. Врачи не исключают, что заболевание может появиться и в Ростовской области.
По словам медиков, в группе риска находятся дети до двух лет и люди с ослабленным иммунитетом. Опасен гонконгский грипп не только тяжелым течением болезни, но и возможными последствиями.
«Никакое самолечение тут не допускается. Лечить гонконгский грипп нужно полноценно», — сходятся во мнении ростовские доктора.
Однако защитить ростовчан от вируса гонконгского гриппа помогут профилактические мероприятия.
«Сейчас можно прийти в поликлинику и сделать прививку. Существующие вакцины от гриппа, которые мы применяем, способны защитить, в том числе, и от гонконгского», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Также, по словам ростовских медиков, необходимо соблюдать известные со времен коронавируса противоэпидемические меры. Мыть руки при входе в помещение с улицы, надевать маску в местах большого скопления людей.
«И, конечно же, когда заболел — нужно сидеть дома. А если заболевший явится на работу — его необходимо отправить домой», — рекомендует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что первые случаи гонконгского гриппа зафиксированы в Тюменской области.