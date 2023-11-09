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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Ростовский врач рассказал, как защититься от гонконгского гриппа

Носить маску: в поликлинике Ростова рассказали, как не заболеть гонконгским гриппом

9 ноября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Ростовский врач рассказал, как защититься от гонконгского гриппа

В поликлинике в Ростове рассказали, как не заболеть гонконгским гриппом

Главная защита от гонконгского гриппа — это профилактика, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что случаи заражения гонконгским гриппом зафиксированы уже в нескольких регионах. Врачи не исключают, что заболевание может появиться и в Ростовской области.

По словам медиков, в группе риска находятся дети до двух лет и люди с ослабленным иммунитетом. Опасен гонконгский грипп не только тяжелым течением болезни, но и возможными последствиями.

«Никакое самолечение тут не допускается. Лечить гонконгский грипп нужно полноценно», — сходятся во мнении ростовские доктора.

Однако защитить ростовчан от вируса гонконгского гриппа помогут профилактические мероприятия.

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«Сейчас можно прийти в поликлинику и сделать прививку. Существующие вакцины от гриппа, которые мы применяем, способны защитить, в том числе, и от гонконгского», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Также, по словам ростовских медиков, необходимо соблюдать известные со времен коронавируса противоэпидемические меры. Мыть руки при входе в помещение с улицы, надевать маску в местах большого скопления людей.

«И, конечно же, когда заболел — нужно сидеть дома. А если заболевший явится на работу — его необходимо отправить домой», — рекомендует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что первые случаи гонконгского гриппа зафиксированы в Тюменской области.

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