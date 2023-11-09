Охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Она рассказала, что внесла на рассмотрение законопроект, который даст охранникам такое право. Рукавишников объяснила, что сейчас в основном за объектами топливно-энергетического комплекса следят частные охранники. Но у них нет права сбивать беспилотники, которые могут вмешаться в работу комплексов.
«Предлагаемый федеральный закон устранит это противоречие, что позволит усилить безопасность на объектах топливно-энергетического комплекса», — уточнила сенатор.
Онра добавила, что планируется также уточнить понятие о зонах безопасности этих объектов. В него хотят добавить воздушное пространство.
Напомним, что система ПВО в Ростовской области сработала не менее 10 раз с начала осени.