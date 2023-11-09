Охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники

Она рассказала, что внесла на рассмотрение законопроект, который даст охранникам такое право. Рукавишников объяснила, что сейчас в основном за объектами топливно-энергетического комплекса следят частные охранники. Но у них нет права сбивать беспилотники, которые могут вмешаться в работу комплексов.