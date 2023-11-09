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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники

Охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники

9 ноября 2023, 10:56
Фото: Midjourney
Охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники
Охранники ЧОПов получат возможность сбивать беспилотники на объектах ТЭК, сообщила сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Она рассказала, что внесла на рассмотрение законопроект, который даст охранникам такое право. Рукавишников объяснила, что сейчас в основном за объектами топливно-энергетического комплекса следят частные охранники. Но у них нет права сбивать беспилотники, которые могут вмешаться в работу комплексов.

«Предлагаемый федеральный закон устранит это противоречие, что позволит усилить безопасность на объектах топливно-энергетического комплекса», — уточнила сенатор.

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Онра добавила, что планируется также уточнить понятие о зонах безопасности этих объектов. В него хотят добавить воздушное пространство.

Напомним, что система ПВО в Ростовской области сработала не менее 10 раз с начала осени.

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