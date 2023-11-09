ОМС переходит на цифровые рельсы: от электронного полиса до цифрового профиля

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«Цифровая трансформация системы ОМС — одна из важных задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности России. Такой подход позволяет обеспечить предоставление гражданам услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом», — отмечает основные плюсы таких нововведений председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
Особую значимость для развития системы здравоохранения имеет проект «Цифровой медицинский полис ОМС». В настоящее время возможность получить цифровой полис имеют все застрахованные граждане. Запрос на оформление данного документа уже поступил от более чем 50 миллионов россиян. Примечательно, что бумажный и пластиковый варианты по-прежнему действительны, но у каждого гражданина от 2023 года рождения будет полис нового поколения, пишет kp.ru.
Автоматическая выдача полисов новорожденным детям была налажена благодаря еще одному продукту цифровизации ОМС. Речь идет о разработке государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), которая также находится в ведении фонда ОМС. В ее рамках создан единый регистр застрахованных лиц.
На данный момент регистр уже связан с пятью другими информационными системами в рамках межведомственного взаимодействия. Благодаря слиянию таких систем удается упростить, ускорить предоставление госуслуг населению.
ГИС ОМС становится все более масштабной на фоне добавления новых подсистем, среди которых — проект «Цифровой медицинский профиль пациента». Он представляет собой базу данных, где содержится максимально подробная информация о здоровье каждого россиянина.
Согласно заявлению эксперта по ОМС Михаила Пушкова, цифровой профиль пациента дает возможность досконально контролировать объем предоставляемой медпомощи. В настоящее время все граждане, зарегистрированные на «Госуслугах», могут ознакомиться с перечнем услуг, полученных ими по ОМС. Если же пациент обнаружил запись о медпомощи, которую он не получал, это означает, что такая услуга была оплачена из государственной казны и при этом не предоставлена. Пушков от лица организации рекомендует оперативно докладывать о таких приписках в территориальный фонд ОМС или в ту страховую медицинскую организацию, которая ранее выдала такой полис.
В число наиболее значимых направлений цифровизации системы ОМС также стоит включить формирование и доработку сервисов информационного сопровождения застрахованных граждан.
«Такие сервисы направлены на повышение уровня вовлеченности и информированности лиц, состоящих на диспансерном наблюдении. Для пациентов с хроническими заболеваниями строятся маршруты диспансерного наблюдения, направляется информация о необходимых действиях. Также обеспечивается контроль за выполнением надлежащих мероприятий медицинскими работниками. Все это позволит снизить риски обострений, рецидива заболеваний, повысить качество медпомощи и в конечном счете увеличить продолжительность жизни граждан», — описал работу таких сервисов председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.