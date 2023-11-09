ОМС переходит на цифровые рельсы: от электронного полиса до цифрового профиля

Согласно заявлению эксперта по ОМС Михаила Пушкова, цифровой профиль пациента дает возможность досконально контролировать объем предоставляемой медпомощи. В настоящее время все граждане, зарегистрированные на «Госуслугах», могут ознакомиться с перечнем услуг, полученных ими по ОМС. Если же пациент обнаружил запись о медпомощи, которую он не получал, это означает, что такая услуга была оплачена из государственной казны и при этом не предоставлена. Пушков от лица организации рекомендует оперативно докладывать о таких приписках в территориальный фонд ОМС или в ту страховую медицинскую организацию, которая ранее выдала такой полис.