Первый форум сельских учителей стартовал в Сахалинской области

«От лица губернатора Валерия Лимаренко я поздравляю вас с открытием этого замечательного форума. Уверен, он послужит новым импульсом для развития сельских школ. Желаю вам быть активными, не стесняться озвучивать все возникающие вопросы. Вам предстоит большая работа, поиск в том числе нестандартных решений. Опыт и знания, полученные здесь, помогут в вашей профессиональной деятельности. Региональное правительство продолжит комплексную работу по развитию образовательных учреждений в селах и малых городах, привлечению кадров, оснащению современным оборудованием школьных лабораторий и центров», — обратился к педагогам на церемонии открытия форума зампред правительства Сахалинской области Владимир Ющук.