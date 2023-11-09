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Первый форум сельских учителей стартовал в Сахалинской области

9 ноября 2023, 12:04
Первый в истории островного региона форум сельских учителей начался на Сахалине. Более 340 участников собрались в Детской школе искусств Анивы. В течение двух дней они обсудят перспективы развития образования в малых населенных пунктах и применение мер поддержки властей всех уровней.
Фото: Правительство Сахалинской области

«От лица губернатора Валерия Лимаренко я поздравляю вас с открытием этого замечательного форума. Уверен, он послужит новым импульсом для развития сельских школ. Желаю вам быть активными, не стесняться озвучивать все возникающие вопросы. Вам предстоит большая работа, поиск в том числе нестандартных решений. Опыт и знания, полученные здесь, помогут в вашей профессиональной деятельности. Региональное правительство продолжит комплексную работу по развитию образовательных учреждений в селах и малых городах, привлечению кадров, оснащению современным оборудованием школьных лабораторий и центров», — обратился к педагогам на церемонии открытия форума зампред правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

В рамках форума запустили несколько тематических площадок. Учителя обсуждают результаты программы «Земский учитель», реализацию проекта «Школа Минпросвещения», эффективность «Точек роста» и профориентацию детей. Отдельным вопросом для дискуссий станет развитие специализированных аграрных классов, где дети смогут детально изучать профессии сельскохозяйственной отрасли. На форуме работают выставки индустриальных партнеров — на них педагоги познакомятся с деятельностью аграрных предприятий Сахалинской области.

«Для нас это возможность пересмотреть то, что есть у нас в районе, и почерпнуть для себя что-то новое и полезное. От лица нашей команды хочу поблагодарить организаторов за это событие, которое совершенно точно принесет хорошие результаты», — поделилась и. о. начальника управления образования Углегорского района Светлана Колесникова.

В рамках форума уже состоялось награждение работников образования. Благодарственные письма губернатора Сахалинской области получили учитель математики школы №2 Долинска Евгений Никифоров, коллективы школ села Первомайск Смирныховского района и села Озерское Корсаковского городского округа. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено сразу трем сельским педагогам — учителю школы села Чапланово Холмского района Татьяне Андрейченко, учителю-дефектологу школы №1 им. старшего лейтенанта Дениса Плотникова Анивы Ольге Мурзиной, воспитателю детского сада №1 им. Юрия Гагарина Светлане Пархоменко. Почетные грамоты Минпросвещения РФ передали заместителю директора Анивского Дома детского творчества Наталье Мосоловой и заместителю директора школы села Углезаводска Долинского района Оксане Сосновских. Кроме того, впервые почетные грамоты министерства образования Сахалинской области передали членам родительских комитетов — Андрею Дзюбан из села Огоньки и Марине Хижняк из Анивы.

«Мы взяли курс на активное сотрудничество с родительской общественностью в школах и детских садах. Мамы и папы активно участвуют в капитальных ремонтах, контролируют питание детей, выступают с инициативами и предложениями. И мы наблюдаем, что именно в сельских школах это взаимодействие проявляется в разы ярче», — отметила министр образования Анастасия Киктева.

По поручению президента РФ Владимира Путина сельским школам оказывают всестороннюю поддержку. В рамках реализации нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Школа Минпросвещения России» за 5 лет ввели в эксплуатацию две школы в селах Дальнем и Рейдово, школы-детские сады в селах Тунгор и Кировском. Открыто пять детских садов — в Ильинском, Дальнем, Троицком, Новотроицком и Новом. Завершается строительство и оснащение школы-детского сада в селе Головнино на Итурупе. Открыто 89 центров «Точка роста», капитально отремонтирована 51 сельская школа.

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