По QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
И хотя пока некоторые ростовчане не ощутили кардинальных перемен в приобретении рецептурных препаратов, фармацевты предполагают, что это только начало. В перспективе ожидается внедрение электронных рецептов.
Какова сегодня ситуация с наличием лекарств в аптеках города? Можно ли в Ростове купить рецептурный препарат без назначения врача? Какие лекарства и почему пользуются повышенным спросом? Когда ждать массового внедрения электронных рецептов и как они будут работать — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Накануне введения новых мер по приобретению антибиотиков и некоторых обезболивающих препаратов по рецептам в обществе начались волнения. Пациенты боялись, что без предъявления рецепта им теперь не продадут необходимый препарат. А врачи прогнозировали возможный наплыв пациентов — за рецептами.
На практике многие ростовчане до сих пор не столкнулись с реализацией новых правил отпуска из аптек рецептурных препаратов.
Оказалось, что, несмотря на введенные меры, приобрести в ноябре 2023 года антибиотик или сильное обезболивающее без рецепта и назначения врача, по-прежнему не составляет большого труда. Из пяти аптек Ростова, которые обошел корреспондент RostovGazeta в стремлении купить антибиотик, наличием рецепта поинтересовались лишь в одной.
Да и опрошенные возле аптек жители Ростова тоже сошлись во мнении, что ничего страшного не произошло. И если в одном месте не продают лекарство без рецепта, то, по словам горожан, нужно обратиться в другую аптеку. Тем более, их сейчас великое множество в шаговой доступности.
«Свободную реализацию антибиотиков и некоторых обезболивающих еще можно встретить в аптеках. Но в этом случае фармацевты продают лекарства на свой страх и риск», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из аптек Ростова.
Фармацевт добавила, что если работать по правилам, то с 1 сентября 2023 года для покупки антибиотиков и ряда других рецептурных препаратов, обязательно нужен рецепт или назначение врача — как минимум, бланк с печатью.
«В нашей аптеке номер с продажей лекарств без рецепта не пройдет. В середине октября у нас снова была проверка. Пришел мужчина, попросил антибиотик. Но я категорично отказала продавать без рецепта. В итоге он мне сказал: „Ну и молодец. Это была проверка“, — рассказывает фармацевт.
Дефицит лекарств, который намечался прежде, по словам ростовских фармацевтов, сейчас не существует. На смену одним препаратам пришли другие, с тем же действующим веществом. Изменились лишь названия лекарств. Однако многие посетители аптек до сих пор категорически не желают приобретать лекарства с другим названием.
«Этот вопрос, вероятно, надо адресовать врачам, которые выписывают лечение. Почему доктора не разъясняют пациентам важность действующего вещества, а не названия препарата? Ведь аналоги ничем не отличаются от того лекарства, которое выписывают», — разъясняют в аптеке.
Улучшилась ситуация и с лекарствами для одних из самых уязвимых категорий пациентов — с онкологией.
«До недавних пор действительно проблемы были постоянно. Выписывают курс лечения на 28 дней, а лекарства выдают на половину курса. Когда таблетки заканчиваются, прихожу получать, и оказывается, что препарата нет. А я же врач, понимаю, к чему приводят перерывы в лечении. Слава богу теперь мне заменили лекарство на аналогичное, но другое. Оно и меньше побочек дает, и в наличии всегда есть», — говорит пациент онкодиспансера Светлана.
Не испытывают нехватку препаратов и люди, страдающие диабетом. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщил президент региональной диабетической общественной организации Владислав Величук.
Большой неожиданностью для фармакологии стало рекордное повышение спроса на препараты для прерывания беременности. По оценкам аналитиков, годовой рост на средства контрацепции в 2022 году составил порядка 60 процентов, и в 2023 году продолжил увеличиваться.
«Возможно, люди переживают, что средства контрацепции тоже будут продавать по специальным рецептам. Поэтому и запасаются заранее», — предположили в одной из аптек Ростова.
Там же заверили, что никакой официальной информации о введении рецептов на подобные препараты не поступало. В другой аптеке донского края подчеркнули, что повышенного спроса на средства контрацепции и вовсе замечено не было.
«Ни в Ростовской области, ни в нашей сети в Краснодарском крае ничего подобного не наблюдалось. Даже скорее наоборот, ажиотаж на средства контрацепции последнее время несколько спал», — подчеркнули в аптеке крупной сети.
Тем не менее вопрос о повышении рождаемости не остался без внимания. Ростовские врачи бьют тревогу, подчеркивая наметившиеся проблемы с демографией. В одной из поликлиник города, корреспонденту RostovGazeta рассказали об ужасающих цифрах. За минувший год в России родилось всего 1,3 миллиона малышей, а сделано было 1,8 миллиона абортов. По мнению медиков, так быть не должно.
«Для того, чтобы население сохранялось хотя бы на прежнем уровне, каждая женщина должна родить 2,4 ребенка. Почему не одного? А потому, что ребенок рождается от двоих — от мужчины и женщины. И, поскольку мужчина не может родить, для того, чтобы возместить утрату, женщина должна родить минимум двоих», — делится информацией врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Сегодня для повышения рождаемости рассматриваются всевозможные варианты. В их числе — инициатива материально поощрять беременных женщин, которые решат отказаться от аборта.
Ростовские фармацевты подозревают, что ситуация с приобретением рецептурных препаратов в Ростовской области будет ужесточаться. Следующим шагом станет массовое внедрение электронных рецептов.
«Тема с электронными рецептами обсуждается, но никакой конкретной информации об этом нам еще не поступало», — отмечают в аптеках Ростова.
В Минздраве Ростовской области разъяснили, что в регионе уже сегодня могут использоваться электронные рецепты. Но пока для — льготного получения лекарств.
На Дону создана и работает централизованная подсистема «Управление льготным лекарственным обеспечением». В ней формируются электронные рецепты гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение.
«До конца текущего года планируется завершить мероприятия по модернизации информационных систем фармацевтических организаций (аптек), участвующих в льготном лекарственном обеспечении», — подчеркнули в министерстве.
Получить лекарство по электронному рецепту ростовчане смогут с помощью мобильных приложений, которые позволят предъявить специально сгенерированный QR-код. В этом QR-коде будут содержаться сведения о пациенте и лекарственном препарате. Помимо QR-кода в аптеке придется обязательно предъявить и документ, удостоверяющий личность.
Однако если у человека кнопочный телефон без выхода в Интернет, или нет возможности установить мобильные приложения, то в аптеке можно будет продиктовать уникальный номер электронного рецепта.
В донском Минздраве также заверили, что традиционные рецепты на бумаге никуда не денутся. Они по-прежнему используются наряду с рецептами, сформированными в форме электронных документов.
Внедрение электронных рецептов для ростовчан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, планируется завершить до конца первого квартала 2024 года.
А для жителей Ростовской области, не имеющих право на льготное получение лекарств, внедрение электронных рецептов ожидается завершить до конца 2024 года.
В целом, систему электронных рецептов с объединением ее с электронной базой всех аптек, ростовские фармацевты оценивают позитивно. Собеседники сходятся во мнении, что цифровизация позволит строго контролировать систему оборота лекарственных препаратов.
Однако многие из опрошенных высказывают мнение, что для окончательного перехода на электронные рецепты, необходимо отладить работу всех звеньев системы здравоохранения в регионе.