По QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова

«До недавних пор действительно проблемы были постоянно. Выписывают курс лечения на 28 дней, а лекарства выдают на половину курса. Когда таблетки заканчиваются, прихожу получать, и оказывается, что препарата нет. А я же врач, понимаю, к чему приводят перерывы в лечении. Слава богу теперь мне заменили лекарство на аналогичное, но другое. Оно и меньше побочек дает, и в наличии всегда есть», — говорит пациент онкодиспансера Светлана.