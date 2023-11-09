Полная гибель: эколог рассказал о последствиях грибка, охватившего деревья в Ростове

«Конечно же, все деревья в Ростовской области мы вряд ли потеряем. Но в каких-то местах, возможно, получим зараженные лесные посадки, где деревья будут чахнуть и засыхать, подверженные влиянию древесных паразитов. При этом заболевание может распространится и на грибы. Например, на вешенки», — резюмирует эксперт.