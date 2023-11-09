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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:15

«Зараженные грибы»: к чему приведет наличие больных деревьев в Ростовской области

Полная гибель: эколог рассказал о последствиях грибка, охватившего деревья в Ростове

9 ноября 2023, 12:13
Фото: 1MI
«Зараженные грибы»: к чему приведет наличие больных деревьев в Ростовской области

Эколог Лебедев рассказал, чем опасны больные деревья в Ростовской области

Участки с очаговым распространением болезни, на которых попросту погибнут зеленые насаждения, Ростовская область может получить если не лечить зараженные деревья. Нельзя исключать, что заболевание с деревьев может распространиться и на грибы, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что в Ростове деревья подверглись опасному грибковому заболеванию растений — «мучнистой росе». Бьют тревогу и в Таганроге. Там болеют деревья в роще «Дубки». А знаменитый ствол 200-летнего дуба стал разлагаться. Дуб впервые не дал плодов.

Эколог разъясняет, что заболевание «мучнистая роса» возникает при особых условиях. Это сильная влажность, тепло и отсутствие ветра. В качестве примера спикер приводит донских огородников, которые на участках со слабой поточностью воздуха, часто мучаются с этим заболеванием, опрыскивая от него растения.

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Собеседник подчеркивает, что «мучнистая роса» — заразное заболевание, которое может распространятся. Отсутствие надлежащего лечения и длительное воздействие определенных природных условий, может привести к деградации и даже к полной гибели зеленых насаждений на участках.

Эколог разъясняет, что «мучнистая роса» ослабляет иммунитет деревьев и растений. Из-за этого к зеленым насаждениям могут присоединяться и другие заболевания, которые разрушают деревья.

«Конечно же, все деревья в Ростовской области мы вряд ли потеряем. Но в каких-то местах, возможно, получим зараженные лесные посадки, где деревья будут чахнуть и засыхать, подверженные влиянию древесных паразитов. При этом заболевание может распространится и на грибы. Например, на вешенки», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростовской области пожаловались на странный налет на листьях. Люди самостоятельно провели эксперимент. Он показал, что листву поражает споровая бактерия. Местные жители обращались во всевозможные лаборатории. Однако внятного ответа так и не получили.

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