Президент России Владимир Путин назначил семь судей в Ростовской области

В среду, 8 ноября, в картотеке федеральных правовых актов появился указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Документ включает в себя сотни назначений судей в различных субъектах РФ.