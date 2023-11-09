Президент России Владимир Путин назначил семь судей в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
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Updated Сегодня, 16:21
В среду, 8 ноября, в картотеке федеральных правовых актов появился указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Документ включает в себя сотни назначений судей в различных субъектах РФ.
В Ростовской области таких назначений было всего семь. Первой на новый для нее пост назначили зампредседателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Ирину Кузьменко.
Вместе с ней должности в ростовских судах получили Александр Войнов, ставший судьей Кировского районного суда Ростова, судьи Октябрьского районного суда Ростова Галина Вернигорова и Александр Князев.
Кроме того, в Таганрогский городской суд назначили новую судью Зинаиду Папанову, в Новочеркасском городском суде штат пополнился судьей Александром Филимоновым. Также в Арбитражном суде Ростовской области появится судья Екатерина Мариненко.
Ранее в Ростове осудили морпеха ВСУ, который расстрелял жителя ДНР за неправильное произношение слова «хлеб».