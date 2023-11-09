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Президент России Владимир Путин назначил семь судей в Ростовской области

Президент России Владимир Путин назначил семь судей в Ростовской области

9 ноября 2023, 16:19
Фото: Midjourney
Президент России Владимир Путин назначил семь судей в Ростовской области
В Ростовской области по указу президента России Владимира Путина назначили семь новых судей, данные об этом появились на портале официальной правовой информации.

В среду, 8 ноября, в картотеке федеральных правовых актов появился указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Документ включает в себя сотни назначений судей в различных субъектах РФ.

В Ростовской области таких назначений было всего семь. Первой на новый для нее пост назначили зампредседателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Ирину Кузьменко.

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Вместе с ней должности в ростовских судах получили Александр Войнов, ставший судьей Кировского районного суда Ростова, судьи Октябрьского районного суда Ростова Галина Вернигорова и Александр Князев.

Кроме того, в Таганрогский городской суд назначили новую судью Зинаиду Папанову, в Новочеркасском городском суде штат пополнился судьей Александром Филимоновым. Также в Арбитражном суде Ростовской области появится судья Екатерина Мариненко.

Ранее в Ростове осудили морпеха ВСУ, который расстрелял жителя ДНР за неправильное произношение слова «хлеб».

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