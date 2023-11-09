ПСБ запустил детские карты на базе платежной системы «Мир»

Добавим, что оформить детскую карту можно в любом отделении банка. А вознаграждение по ней зачисляется в баллах на бонусный счет родителей. Бонусные баллы в любой момент можно перевести в рубли по курсу 1 к 1 в мобильном приложении или интернет-банке и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.