ПСБ запустил детские карты на базе платежной системы «Мир»

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Как пояснили в Банке, детские карты оформляются родителями как дополнительные к своему счету. Кроме того родители сами настраивают лимиты списания и пополнения средств.
Детская карта от ПСБ ничем не отличается от классической дебетовой карты и располагает таким же функционалом. Ей можно оплатить покупки, снять наличные в банкоматах ПСБ и банков-партнеров. Кроме того, детские карты включают программы лояльности с широким набором привилегий от банка и платежной системы «Мир».
Благодаря бонусной программе ПСБ по карте можно вернуть до 5% от суммы покупки в трех выбранных категориях — товары для детей, книги и канцтовары, кино, кафе и др. За оплату товаров в других категориях начисляется 1% от суммы покупок.
Есть и другие дополнительные преимущества, в частности при оплате покупок в торговых точках партнеров. Вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев отмечает, что детская карта ПСБ это удобный платежный инструмент.
— Карта позволяет в привлекательном для детей формате не только развивать навыки грамотного планирования расходов, но и знакомиться с основными правилами защиты финансовой информации. В любой момент родители в своем мобильном приложении могут посмотреть историю финансовых операций по карте ребенка, настроить лимиты и другие функции. А у детей всегда будут деньги на карманные расходы, они быстрее научатся ставить финансовые цели и в зрелом возрасте смогут более эффективно планировать семейный бюджет, — поясняет Марат Муллагалиев.
Добавим, что оформить детскую карту можно в любом отделении банка. А вознаграждение по ней зачисляется в баллах на бонусный счет родителей. Бонусные баллы в любой момент можно перевести в рубли по курсу 1 к 1 в мобильном приложении или интернет-банке и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.