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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

ПСБ запустил детские карты на базе платежной системы «Мир»

ПСБ запустил детские карты на базе платежной системы «Мир»

9 ноября 2023, 14:05
Фото: ПАО "Промсвязьбанк"
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Детские дебетовые карты на базе платежной системы «Мир» станут доступны клиентам Промсвязьбанка. Карты выпускаются для детей от 6 лет до 13 лет включительно и имеют яркий индивидуальный дизайн.

Как пояснили в Банке, детские карты оформляются родителями как дополнительные к своему счету. Кроме того родители сами настраивают лимиты списания и пополнения средств.

Детская карта от ПСБ ничем не отличается от классической дебетовой карты и располагает таким же функционалом. Ей можно оплатить покупки, снять наличные в банкоматах ПСБ и банков-партнеров. Кроме того, детские карты включают программы лояльности с широким набором привилегий от банка и платежной системы «Мир».

Благодаря бонусной программе ПСБ по карте можно вернуть до 5% от суммы покупки в трех выбранных категориях — товары для детей, книги и канцтовары, кино, кафе и др. За оплату товаров в других категориях начисляется 1% от суммы покупок.

Есть и другие дополнительные преимущества, в частности при оплате покупок в торговых точках партнеров. Вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев отмечает, что детская карта ПСБ это удобный платежный инструмент.

— Карта позволяет в привлекательном для детей формате не только развивать навыки грамотного планирования расходов, но и знакомиться с основными правилами защиты финансовой информации. В любой момент родители в своем мобильном приложении могут посмотреть историю финансовых операций по карте ребенка, настроить лимиты и другие функции. А у детей всегда будут деньги на карманные расходы, они быстрее научатся ставить финансовые цели и в зрелом возрасте смогут более эффективно планировать семейный бюджет, — поясняет Марат Муллагалиев.

Добавим, что оформить детскую карту можно в любом отделении банка. А вознаграждение по ней зачисляется в баллах на бонусный счет родителей. Бонусные баллы в любой момент можно перевести в рубли по курсу 1 к 1 в мобильном приложении или интернет-банке и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

#Общество
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