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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Путешественник Каррыев раскрыл, почему люди переезжают обратно с Бали в Россию

Путешественник Каррыев раскрыл, почему люди переезжают обратно с Бали в Россию

9 ноября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Остров Бали в Индонезии стал очень популярным местом для российских туристов и переселенцев. Однако, по словам путешественника Сердара Каррыева, недавно все больше людей решают вернуться обратно на Родину.

Это происходит из-за нескольких причин, которые влияют как на желание жить на Бали, так и на количество людей, предпочитающих посещать остров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, многие люди возвращаются из-за роста цен на жилье, транспорт, услуги и продукты. Что раньше было относительно дешево, теперь стало очень дорого. Это связано с инфляцией и большим количеством туристов — спрос растет, а с ним и цены.

Еще одним фактором является ужесточение контроля за приезжими. Иностранцы, включая россиян, часто депортируются за малейшие нарушения или безобидные проступки. Поэтому многие решают вернуться в Россию, где к ним будут относиться мягче.

Путешественник предупреждает, что приезжим нужно быть осторожными и избегать поведения, которое может вызывать неприятие или даже противозаконные действия со стороны местного населения. Например, в прошлом году были случаи депортации российских граждан из-за жестикуляции и неуместного поведения около храмов.

Еще одной проблемой стало внимание властей к тем, кто работает удаленно. Их обвиняют в неправильном использовании жилья и нарушении правил визитов. Риск столкнуться с правоохранительными органами из-за удаленной работы заставляет россиян покидать курорт.

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