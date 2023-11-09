Путешественник Каррыев раскрыл, почему люди переезжают обратно с Бали в Россию

По словам эксперта, многие люди возвращаются из-за роста цен на жилье, транспорт, услуги и продукты. Что раньше было относительно дешево, теперь стало очень дорого. Это связано с инфляцией и большим количеством туристов — спрос растет, а с ним и цены.