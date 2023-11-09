Путешественник Каррыев раскрыл, почему люди переезжают обратно с Бали в Россию

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Это происходит из-за нескольких причин, которые влияют как на желание жить на Бали, так и на количество людей, предпочитающих посещать остров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, многие люди возвращаются из-за роста цен на жилье, транспорт, услуги и продукты. Что раньше было относительно дешево, теперь стало очень дорого. Это связано с инфляцией и большим количеством туристов — спрос растет, а с ним и цены.
Еще одним фактором является ужесточение контроля за приезжими. Иностранцы, включая россиян, часто депортируются за малейшие нарушения или безобидные проступки. Поэтому многие решают вернуться в Россию, где к ним будут относиться мягче.
Путешественник предупреждает, что приезжим нужно быть осторожными и избегать поведения, которое может вызывать неприятие или даже противозаконные действия со стороны местного населения. Например, в прошлом году были случаи депортации российских граждан из-за жестикуляции и неуместного поведения около храмов.
Еще одной проблемой стало внимание властей к тем, кто работает удаленно. Их обвиняют в неправильном использовании жилья и нарушении правил визитов. Риск столкнуться с правоохранительными органами из-за удаленной работы заставляет россиян покидать курорт.