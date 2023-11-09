Пять пожаров и снос: что известно о горящем в Ростове Доме Парамоновых

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Пожар в Доме Парамоновых на Социалистической, 128 вспыхнул ориентировочно в 07.43 мск. В 07.50 звонок о происшествии поступил в МЧС. Дом является нежилым в нем четыре этажа.
Огонь охватил третий и четвертый этаж, а также перекинулся на кровлю. Возгорание распространилось на площади в 600 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй ранг. В тушении участвуют 61 спасатель и 20 единиц техники. Открытое горение ликвидировали в 10.22 мск.
В открытых источниках указывается, что Доходный дом братьев Парамоновых построен в 1903 году. Площадь здания составляет три тысячи квадратных метров.
В 2018 году дом признали аварийным из-за физического износа здания. Тогда же приняли решение о расселении. Оно тянулось очень долго и подошло к концу лишь в 2021 году.
Этой весной администрация Ростова получила положительное заключение госэкспертизы на снос дома. Однако активисты стали добиваться сохранения уникального объекта, его даже признали выявленным объектом культурного наследия. Однако при повторной экспертизе дом этого статуса лишили.
Сегодняшний пожар в здании уже, как минимум, пятый за последние годы. Здание дважды вспыхивало в феврале этого года, в декабре 2022 года и в марте 2018 года. Тогда в доме еще жили люди. Они рассказывали корреспонденту RostovGazeta, что уверены в поджоге здания. Его, по их словам, мог организовать застройщик, который возводил дом по соседству. Участок под домом Парамоновых идеально подходил для второй очереди жилого комплекса.
«На Петровской огромный дом строится. На территории нашего двора может быть вторая очередь, у нас там двор огромный, который может представлять интерес для застройщика», — говорили местные жители.
Декабрьский пожар в 2022 году начался с подвала и также оказался достаточно масштабным и разрушительным, огонь тогда охватил 150 квадратных метров.
В феврале этого года возгорания были незначительными. Огонь изначально вспыхнул на площади в 50 квадратных метров. Его смогли оперативно потушить. На следующий день поступило новое сообщение о возгорании, однако в МЧС успокоили, что загорелся мусор на площади в два квадратных метра.
После февральских пожаров ростовские активисты «МойФасад» попросили властей законсервировать здание, чтобы спасти его от маргиналов и пожаров.
«Будь объект нормально законсервирован, этого бы не случилось. Отсутствие консервации значительно усиливает маргинальную активность. Чем больше дом стоит открытым, тем больше шанс очередного пожара и тем больше придется потом потратить денег на его восстановление», — заявили тогда общественники, добавив, что каждый новый пожар грозит зданию обрушением.
Ущерб от сегодняшнего пожара только предстоит оценить, вероятно, он для этого дома оказался фатальным. Пожарные сообщили об обрушении кровли.