rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Пожарные тушат огонь в Доме Парамоновых в Ростове

Пять пожаров и снос: что известно о горящем в Ростове Доме Парамоновых

9 ноября 2023, 07:48
Фото: МЧС России по Ростовской области
Пожарные тушат огонь в Доме Парамоновых в Ростове

Пожарные ликвидировали открытое горение в полыхающем Доме Парамоновых в Ростове

Пожар охватил сегодня утром Дом Парамоновых, здание насчитывает более 100 лет истории, с начала года огонь там вспыхивает уже третий раз.

Что известно о пожаре 9 ноября

Пожар в Доме Парамоновых на Социалистической, 128 вспыхнул ориентировочно в 07.43 мск. В 07.50 звонок о происшествии поступил в МЧС. Дом является нежилым в нем четыре этажа.

Огонь охватил третий и четвертый этаж, а также перекинулся на кровлю. Возгорание распространилось на площади в 600 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй ранг. В тушении участвуют 61 спасатель и 20 единиц техники. Открытое горение ликвидировали в 10.22 мск.

В Сеть попало видео страшного пожара в старинном Доме Парамоновых в Ростове
Узнать подробнее

Что известно о доме

В открытых источниках указывается, что Доходный дом братьев Парамоновых построен в 1903 году. Площадь здания составляет три тысячи квадратных метров.

В 2018 году дом признали аварийным из-за физического износа здания. Тогда же приняли решение о расселении. Оно тянулось очень долго и подошло к концу лишь в 2021 году.

Этой весной администрация Ростова получила положительное заключение госэкспертизы на снос дома. Однако активисты стали добиваться сохранения уникального объекта, его даже признали выявленным объектом культурного наследия. Однако при повторной экспертизе дом этого статуса лишили.

Госэкспертиза одобрила снос 120-летнего дома братьев Парамоновых в центре Ростова
Узнать подробнее

Пять пожаров

Сегодняшний пожар в здании уже, как минимум, пятый за последние годы. Здание дважды вспыхивало в феврале этого года, в декабре 2022 года и в марте 2018 года. Тогда в доме еще жили люди. Они рассказывали корреспонденту RostovGazeta, что уверены в поджоге здания. Его, по их словам, мог организовать застройщик, который возводил дом по соседству. Участок под домом Парамоновых идеально подходил для второй очереди жилого комплекса.

«На Петровской огромный дом строится. На территории нашего двора может быть вторая очередь, у нас там двор огромный, который может представлять интерес для застройщика», — говорили местные жители.

Жильцы сгоревшего в Ростове дома уверены в поджоге
Узнать подробнее

Декабрьский пожар в 2022 году начался с подвала и также оказался достаточно масштабным и разрушительным, огонь тогда охватил 150 квадратных метров.

В феврале этого года возгорания были незначительными. Огонь изначально вспыхнул на площади в 50 квадратных метров. Его смогли оперативно потушить. На следующий день поступило новое сообщение о возгорании, однако в МЧС успокоили, что загорелся мусор на площади в два квадратных метра.

После февральских пожаров ростовские активисты «МойФасад» попросили властей законсервировать здание, чтобы спасти его от маргиналов и пожаров.

«Будь объект нормально законсервирован, этого бы не случилось. Отсутствие консервации значительно усиливает маргинальную активность. Чем больше дом стоит открытым, тем больше шанс очередного пожара и тем больше придется потом потратить денег на его восстановление», — заявили тогда общественники, добавив, что каждый новый пожар грозит зданию обрушением.

Ущерб от сегодняшнего пожара только предстоит оценить, вероятно, он для этого дома оказался фатальным. Пожарные сообщили об обрушении кровли.

Читайте также:
Общественники Ростова просят законсервировать дом Парамонова после двух пожаровДоходный дом Парамонова загорелся второй раз за сутки в Ростове-на-ДонуСтрашный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
#Общество#Город#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
Сегодня, 06:31
Эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области
Сегодня, 07:05
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
Сегодня, 06:50
Носить маску: в поликлинике Ростова рассказали, как не заболеть гонконгским гриппом
Сегодня, 06:26
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
Сегодня, 06:50
Мог возглавить Ростов: что известно о задержанном главе Кагальницкого района
Вчера, 18:02