Пять пожаров и снос: что известно о горящем в Ростове Доме Парамоновых

Сегодняшний пожар в здании уже, как минимум, пятый за последние годы. Здание дважды вспыхивало в феврале этого года, в декабре 2022 года и в марте 2018 года. Тогда в доме еще жили люди. Они рассказывали корреспонденту RostovGazeta, что уверены в поджоге здания. Его, по их словам, мог организовать застройщик, который возводил дом по соседству. Участок под домом Парамоновых идеально подходил для второй очереди жилого комплекса.