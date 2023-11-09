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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:39

Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 10 ноября

Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 10 ноября

9 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 10 ноября
В Ростовской области изменится расписание движения электричек между Ростовом-на-Дону и Таганрогом с 10 по 13 ноября, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

В компании объявили, что в первой половине ноября планируется провести ремонтные работы на железнодорожных путях в Ростовской области. Работы будут продолжаться с пятницы, 10 ноября, по понедельник, 13 ноября, а потому у компании возникла необходимость изменить расписание движения электричек, курсирующих между Ростовом и Таганрогом.

Так с 10 по 12 ноября изменится график движения поезда №6504 «Ростов — Таганрог», который отправляется от станции в 11.31 мск в соответствии с графиком. Поезд доберется до станции Хапры в 12.00 мк с задержкой в три минуты, такая же задержка сохранится по прибытию в Таганрог в 13.06 мск.

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Кроме того, 13 ноября изменится график движения поезда №6078 «Ростов — Таганрог», он прибудет на станцию Таганрог-Пасс к 14.12 мск (+3 минуты), а в Таганроге окажется в 14.25 мск, на три минуты позже обычного графика.

Также изменится расписание электрички № 6081 «Таганрог — Ростов», которая отправится в Ростов на четыре минуты позже — в 14.27 мск. Поезд прибудет в Ростов в 16.24(+4 минуты).

Актуальное расписание можно узнать на портале СКППК.

Ранее стало известно, по какому графику будут перевозить пассажиров из Ростова в Азов.

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