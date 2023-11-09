Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 10 ноября

Так с 10 по 12 ноября изменится график движения поезда №6504 «Ростов — Таганрог», который отправляется от станции в 11.31 мск в соответствии с графиком. Поезд доберется до станции Хапры в 12.00 мк с задержкой в три минуты, такая же задержка сохранится по прибытию в Таганрог в 13.06 мск.