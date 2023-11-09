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Published Сегодня, 08:46

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Урбанист Зайцев рассказал, когда в Ростове решат вопрос переполненных автобусов

Решить проблему с переполненными автобусами в Ростове не смогут еще три года

9 ноября 2023, 08:46
Фото: Midjourney

Урбанист Зайцев рассказал, когда в Ростове решат вопрос переполненных автобусов

Увеличить подвижной состав нельзя, потому что контракты заключены до 2027 года, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

По словам Артемия Зайцева, контракты с перевозчиками можно только разорвать.

«Но где взять автобусы на невыгодные маршруты?», — говорит урбанист.

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До 2027 года, убежден Артемий Зайцев, ничего хорошего ждать не приходится.

«Перевозчикам проще заплатить небольшой штраф и выпускать на маршруты две трети подвижного состава», — поясняет эксперт.

Подвижной состав, по его словам, также не увеличится, поскольку в 2023 году контракты с перевозчиками заключили до 2027 года.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове три человека пострадали в ДТП с автобусом.

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