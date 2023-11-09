Решить проблему с переполненными автобусами в Ростове не смогут еще три года

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По словам Артемия Зайцева, контракты с перевозчиками можно только разорвать.
«Но где взять автобусы на невыгодные маршруты?», — говорит урбанист.
До 2027 года, убежден Артемий Зайцев, ничего хорошего ждать не приходится.
«Перевозчикам проще заплатить небольшой штраф и выпускать на маршруты две трети подвижного состава», — поясняет эксперт.
Подвижной состав, по его словам, также не увеличится, поскольку в 2023 году контракты с перевозчиками заключили до 2027 года.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове три человека пострадали в ДТП с автобусом.