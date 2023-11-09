Ростовчанку могут признать самой красивой на международном конкурсе

В полуфинал конкурса вышли 130 девушек в рамках 40 проведенных кастингов, после чего методом голосования выбрали финалисток. В этот этап прошли 30 девушек из России и других стран, в том числе 24-летняя ростовчанка. Она является помощником руководителя по управлению проектом в компании «Обивка 18».