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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Ростовчанка стала финалисткой международного конкурса красоты

Ростовчанку могут признать самой красивой на международном конкурсе

9 ноября 2023, 15:20
Фото: Midjourney
Ростовчанка стала финалисткой международного конкурса красоты
Жительница Ростова-на-Дону Елизавета Бабенко представит Ростов в финале международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2023», сообщили организаторы.

В полуфинал конкурса вышли 130 девушек в рамках 40 проведенных кастингов, после чего методом голосования выбрали финалисток. В этот этап прошли 30 девушек из России и других стран, в том числе 24-летняя ростовчанка. Она является помощником руководителя по управлению проектом в компании «Обивка 18».

Девушка представит свою организацию на финальном шоу в Москве, а также поборется за главный приз — 3 миллиона рублей. Кроме того, с победительницей три бренда подпишут рекламный контракт.

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Финальное шоу состоится 25 ноября, оно начнется в 18 часов. Будет доступна трансляция на сайте организатора и в соцсетях.

Фото: «Мисс Офис»

«Теперь претенденток ждет подготовка, в том числе спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки одежды. Для них устроят фотосессии и экскурсии», — уточнили организаторы.

Добавим, что в финал также вышли девушки из Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.

Ранее ростовчанка Арина Моргунова вышла в финал конкурса «Мисс Россия».

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