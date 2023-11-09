Ростовчанку могут признать самой красивой на международном конкурсе

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В полуфинал конкурса вышли 130 девушек в рамках 40 проведенных кастингов, после чего методом голосования выбрали финалисток. В этот этап прошли 30 девушек из России и других стран, в том числе 24-летняя ростовчанка. Она является помощником руководителя по управлению проектом в компании «Обивка 18».
Девушка представит свою организацию на финальном шоу в Москве, а также поборется за главный приз — 3 миллиона рублей. Кроме того, с победительницей три бренда подпишут рекламный контракт.
Финальное шоу состоится 25 ноября, оно начнется в 18 часов. Будет доступна трансляция на сайте организатора и в соцсетях.
«Теперь претенденток ждет подготовка, в том числе спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки одежды. Для них устроят фотосессии и экскурсии», — уточнили организаторы.
Добавим, что в финал также вышли девушки из Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси.
Ранее ростовчанка Арина Моргунова вышла в финал конкурса «Мисс Россия».