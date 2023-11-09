Рыбы море: раскрыты секретные места для рыбалки в Ростовской области осенью

В Таганрогском заливе есть возможность заниматься рыбалкой как с берега, так и с лодки. Большинство рыбаков, которые предпочитают ловить у самого побережья, часто вылавливают бычков и тарань. Эти виды наиболее распространены здесь. Однако, если есть желание поймать крупную рыбу, такую как судак, лещ или щука, нужно отправиться на лодке и преодолеть достаточно большое расстояние от берега.



Добавим, что среди всех видов, населяющих Таганрогский залив, бычки являются наиболее популярными. Их можно ловить практически в любое время и в любом месте. Даже без особых навыков каждый может поймать несколько бычков всего за 10-15 минут, чтобы приготовить их на обед или ужин.



Однако некоторые рыбаки считают, что бычки не слишком ценная рыба для ловли, поскольку их активное поведение мешает поймать другие, более ценные и крупные виды.



Также стало известно, что в Таганрогском заливе увеличилась численность гигантских японских креветок. Это связано с тем, что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, и Россия приступила к восстановлению своих водных биологических ресурсов. Раньше для этого не было возможности из-за незаконной добычи со стороны украинских рыбаков.



Эколог Дмитрий Брыканов из Ростовской области заявил, что уровень солености Азовского моря теперь почти такой же, как у Черного моря. По его мнению, это приведет к увеличению численности таких рыбных видов, как камбала, ставрида, барабуля, тюлька, колюшка, пиленгас, рыба-игла и хамса.