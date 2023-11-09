Рыбы море: раскрыты секретные места для рыбалки в Ростовской области осенью

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Published Сегодня, 07:58
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Река Дон — одна из крупнейших рек в России. В ней обитает множество различных видов рыбы, таких как судак, щука, красноперка, окунь и карась.
Благодаря этому, рядом с рекой всегда можно найти большое количество рыбаков, которые приходят в надежде на удачный улов. И многие возвращаются домой с полными ведрами.
Особенно популярным местом для любителей рыбалки стал Зеленый остров, где они надеются поймать самых крупных рыб. Осенью стоит приходить пораньше, чтобы успеть выловить лучшие экземпляры, тем более пока в регионе установилась теплая погода.
В Таганрогском заливе есть возможность заниматься рыбалкой как с берега, так и с лодки. Большинство рыбаков, которые предпочитают ловить у самого побережья, часто вылавливают бычков и тарань. Эти виды наиболее распространены здесь. Однако, если есть желание поймать крупную рыбу, такую как судак, лещ или щука, нужно отправиться на лодке и преодолеть достаточно большое расстояние от берега.
Добавим, что среди всех видов, населяющих Таганрогский залив, бычки являются наиболее популярными. Их можно ловить практически в любое время и в любом месте. Даже без особых навыков каждый может поймать несколько бычков всего за 10-15 минут, чтобы приготовить их на обед или ужин.
Однако некоторые рыбаки считают, что бычки не слишком ценная рыба для ловли, поскольку их активное поведение мешает поймать другие, более ценные и крупные виды.
Также стало известно, что в Таганрогском заливе увеличилась численность гигантских японских креветок. Это связано с тем, что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, и Россия приступила к восстановлению своих водных биологических ресурсов. Раньше для этого не было возможности из-за незаконной добычи со стороны украинских рыбаков.
Эколог Дмитрий Брыканов из Ростовской области заявил, что уровень солености Азовского моря теперь почти такой же, как у Черного моря. По его мнению, это приведет к увеличению численности таких рыбных видов, как камбала, ставрида, барабуля, тюлька, колюшка, пиленгас, рыба-игла и хамса.
На территории Константиновского района Ростовской области находится станица Николаевская. Здесь был создан специальный гидроузел для прохода больших судов, к которому есть асфальтированная дорога. Благодаря этому, даже в плохую погоду можно добраться до реки Дон и насладиться рыбалкой.
Однако, при открытии гидроузла усиливается течение, что требует перезаброски снасти. Но это не влияет на активность рыбы — они привыкли к таким изменениям.
Для удачной ловли рекомендуется использовать в качестве наживки опарыша или ароматное воздушное тесто со вкусом клубники. Многие начинающие рыбаки на этом участке ставят несколько удочек, но со временем понимают, что одной уже достаточно, так как клев настолько интенсивный, что сложно управиться с двумя и более одновременно.
При выборе этой местности необходимо учитывать наличие большого количества жителей Ростова-на-Дону и области, которые также приезжают сюда для рыбалки или отдыха. Место действительно особенное, и количество рыбаков говорит само за себя.
Самым популярным участком реки является территория от Кумженской рощи до села Каратаево. Здесь чаще всего попадаются крупные экземпляры леща и сазана.
Река Сал — это приток Дона, ее длина составляет 776 км от Калмыкии до Ростовской области. Река извилистая и мелководная, ширина ее русла варьируется от 10 до 20 метров. В нижнем течении русло расширяется до 70-100 метров.
В реке можно ловить различные виды рыбы, такие как жерех, сом, сазан, голавль и другие. Изобилие рыбы объясняется низкой плотностью населения вдоль берегов, из-за чего здесь не так много рыбаков.
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