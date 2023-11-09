Сбербанк представил меры поддержки малому бизнесу

Известная акция «Зеленый день», проведенная Сбербанком, является успешной маркетинговой стратегией и способом привлечь клиентов. В этом году акция будет проводиться дольше, а основное внимание будет уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Банк предлагает предпринимателям бесплатный эквайринг и доступный лизинг. Онлайн-платформа также ориентирована на поддержку этого сектора и уже успешно функционирует более двух лет. Банк предлагает программу инвестирования в драгоценные металлы по специальным ценам, что является инструментом для формирования защитных активов.