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Сбербанк представил меры поддержки малому бизнесу

Сбербанк представил меры поддержки малому бизнесу

9 ноября 2023, 17:41
Фото: piqsels.com
Банки в России продолжают улучшать свои финансовые результаты, несмотря на трудности на мировом и отечественном рынках. По прогнозам Центрального банка, к концу 2023 года суммарная прибыль банковского сектора будет составлять 3 трлн рублей, что превысит показатели за 2021 год, до начала специальной

Однако банкам предстоит столкнуться с вызовами в условиях повышения ключевой ставки. Ужесточение денежно-кредитной политики может привести к снижению спроса на кредиты и сделать привлечение депозитов менее выгодным для банков, так как текущая ставка уже составляет 15%, и, возможно, ее еще повысят. Об этом информирует gorod55.

Согласно предположению регулятора, на протяжении почти всего следующего года страна будет жить при высокой ключевой ставке, что может создать трудности для банков. Активных заемщиков, включая ипотечных клиентов и предпринимателей, отпугнут кредиты с высокими процентными ставками. Это может негативно сказаться на малых и средних банках, и прогнозируется потеря половины из них в ближайшие годы.

Тем не менее системообразующие банки России не на грани краха. Они уже активно привлекают новых клиентов и инвестиции.

Известная акция «Зеленый день», проведенная Сбербанком, является успешной маркетинговой стратегией и способом привлечь клиентов. В этом году акция будет проводиться дольше, а основное внимание будет уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Банк предлагает предпринимателям бесплатный эквайринг и доступный лизинг. Онлайн-платформа также ориентирована на поддержку этого сектора и уже успешно функционирует более двух лет. Банк предлагает программу инвестирования в драгоценные металлы по специальным ценам, что является инструментом для формирования защитных активов.

Некоторые российские банки, оказавшиеся под санкциями, нашли способы обойти ограничения. Например, ВТБ запустил систему международных наличных переводов в несколько зарубежных стран.

Некоторые банки также планируют провести первичное размещение своих акций на бирже, несмотря на санкции. Недавно Совкомбанк объявил о таком намерении, и это будет первое IPO эмитента, находящегося под санкциями.

Таким образом, российская банковская система успешно справляется с вызовами текущего года и будет продолжать функционировать без проблем и убытков в следующем году благодаря опыту и стабильности.

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