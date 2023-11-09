Школы и детские сады Сахалина присоединились к федеральной акции «БумБатл»

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Ребята и педагоги планируют собрать более 10 тонн сырья. Для юных островитян «БумБатл» — это не просто экологическая акция, но в то же время соревнование. Все коллективы образовательных учреждений борются за первенство по количеству собранной бумаги в командном и индивидуальном зачетах. Ребята и их наставники принесли на пункт сбора бумажные пакеты, журналы, картонные коробки, газеты, белую и цветную бумагу. Победителей экологической акции определят после взвешивания и сбора макулатуры, а результат опубликуют на официальном сайте «БумБатла».
Большинство детей, которые поддержали акцию, учатся в школах на юге Сахалина. Однако большую активность проявили и воспитанники СОШ № 1 в Тымовском — они собрали почти 2 тонны макулатуры.
«Учителя предложили нам принять участие и собрать макулатуру дома. Мы вместе с одноклассниками провели ревизию и принесли бумагу в школу. И родители были рады, потому что навели порядок, и освободилось место», — рассказал ученик школы №6 в Южно-Сахалинске Никита Кудрявцев.
В рамках акции в некоторых школах областного центра пройдут экоуроки, посвященные сбору и переработке макулатуры. Их проведет экоактивист Андрей Витулин, возглавляющий Сахалинское отделение Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема».
«Вторсырье, собранное в рамках акции „БумБатл“, получит вторую жизнь. Из макулатуры сделают упаковочный картон, подложки под яйца, туалетную и упаковочную бумагу. Специалисты отмечают повышение уровня осознанности среди людей. С каждым днем все больше сахалинцев и курильчан понимают значимость процесса сортировки и утилизации, и, как следствие, начинают разделять отходы дома», — пояснила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
В акции «БумБатл» Сахалинская область принимает участие во второй раз. В 2022 году островитянам удалось собрать 14,5 тонн макулатуры. Раздельный сбор отходов в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным, уже внедрили во всех муниципалитетах островного региона. Губернатор Валерий Лимаренко поручил минЖКХ при непосредственном участии регионального оператора, ответственного за сбор и утилизацию мусора, установить тысячи специальных контейнеров в населенных пунктах Сахалина. Все больше жителей региона присоединяются к сортировке бытовых отходов — на повторную переработку отправляют пластик, стекло и жестяную тару. В ближайшее время к раздельному сбору присоединятся и Курильские острова.