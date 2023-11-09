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Огоромная пробка появилась на подъезде к Ростове-на-Дону 9 ноября

Скопление машин заметили в районе аэропорта Платов под Ростовом

9 ноября 2023, 11:58
Фото: Midjourney
Огоромная пробка появилась на подъезде к Ростове-на-Дону 9 ноября

Огромная пробка появилась на трассе в сторону Ростова-на-Дону 9 ноября

Между Шахтами и Ростовом-на-Дону появились серьезные заторы из-за ремонтных работ, следует из данных онлайн-карт.

Пробка появилась в четверг, 9 ноября, в районе села Аюта, если ехать в сторону Ростова-на-Дону. Она растянулась на восемь километров и заканчивается только в районе Новоперсиановки.

Поток автомобилей на этом участке движется очень медленно, а на карте стоит значок о проводимых дорожных работах. В Ростове-на-Дону транспортных проблем практически нет, пробкам присвоено четыре балла из 10 возможных.

Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
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Добавим, что утром в городе возникали серьезные транспортные проблемы из-за ливней, которые сильно ограничили движение. Также на ситуацию повлияло подтопление дорог.

До этого в Ростовской области ДТП на М-4 «Дон» спровоцировало огромную пробку.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Шахты#Дорожные работы#Пробка#Транспортные проблемы#Ремонтные работы#Аюта#Ливни#Подтопление
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