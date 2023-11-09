Скопление машин заметили в районе аэропорта Платов под Ростовом

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
Пробка появилась в четверг, 9 ноября, в районе села Аюта, если ехать в сторону Ростова-на-Дону. Она растянулась на восемь километров и заканчивается только в районе Новоперсиановки.
Поток автомобилей на этом участке движется очень медленно, а на карте стоит значок о проводимых дорожных работах. В Ростове-на-Дону транспортных проблем практически нет, пробкам присвоено четыре балла из 10 возможных.
Добавим, что утром в городе возникали серьезные транспортные проблемы из-за ливней, которые сильно ограничили движение. Также на ситуацию повлияло подтопление дорог.
До этого в Ростовской области ДТП на М-4 «Дон» спровоцировало огромную пробку.